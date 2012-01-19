دکتر نوام چامسکی بنیانگذار زبان شناسی مدرن و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: در حالی که رسالت اصلی دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی مدرن انتقال و آموزش مهارت خردورزی و استدلال‌ورزی به دانشجویان است ولی این امر توسط دانشگاههای مدرن چندان اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: انتقال و آموزش خردورزی و استدلال ورزی در گذشته محور اصلی آموزش و پرورش به شمار می‌رفت ولی نهادهای آموزشی مدرن این موضوع را از اولویت اصلی خود دور کرده و در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند.

بنیانگذار زبان شناسی مدرن تأکید کرد: در واقع توجه صرف به آموزش مهارتهای فنی و تخصصی و غفلت دانشگاه در انتقال و آموزش مهارتهای خردورزی و استدلال ورزی به دانشجویان اتفاق ناخرسندی در دوران کنونی است که در مورد آن باید دقت داشت.

استاد دانشگاه ام آی تی در پایان تصریح کرد: به هر میزان که آموزش و پرورش رایگان و نهادهای آموزشی ملی جای خود را به آموزش و پرورش غیر رایگان بدهند در این صورت شاهد عدم توجه به رشته‌های غیربازار محور خواهیم بود.