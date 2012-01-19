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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

دانشگاه‌های مدرن خردورزی را به دانشجویان منتقل نمی‌کنند

دانشگاه‌های مدرن خردورزی را به دانشجویان منتقل نمی‌کنند

نوام چامسکی با اشاره به اینکه رسالت اصلی دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی مدرن انتقال مهارت خردورزی و استدلال‌ورزی به دانشجویان است، گفت: ولی این امر توسط دانشگاههای مدرن چندان اتفاق نیفتاده است.

دکتر نوام چامسکی بنیانگذار زبان شناسی مدرن و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: در حالی که رسالت اصلی دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی مدرن انتقال و آموزش مهارت خردورزی و استدلال‌ورزی به دانشجویان است ولی این امر توسط دانشگاههای مدرن چندان اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: انتقال و آموزش خردورزی و استدلال ورزی در گذشته محور اصلی آموزش و پرورش به شمار می‌رفت ولی نهادهای آموزشی مدرن این موضوع را از اولویت اصلی خود دور کرده و در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند.

بنیانگذار زبان شناسی مدرن تأکید کرد: در واقع توجه صرف به آموزش مهارتهای فنی و تخصصی و غفلت دانشگاه در انتقال و آموزش مهارتهای خردورزی و استدلال ورزی به دانشجویان اتفاق ناخرسندی در دوران کنونی است که در مورد آن باید دقت داشت.

استاد دانشگاه ام آی تی در پایان تصریح کرد: به هر میزان که آموزش و پرورش رایگان و نهادهای آموزشی ملی جای خود را به آموزش و پرورش غیر رایگان بدهند در این صورت شاهد عدم توجه به رشته‌های غیربازار محور خواهیم بود.

کد مطلب 1513226

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