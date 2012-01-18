۲۸ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۲۰

سرپرست جدید اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست جدید اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با حضور معاون امور مجلس و استان های این نهاد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مجلس و استان های تبلیغات اسلامی در مراسمی با ابلاغ حکم حجت الاسلام  دکترسید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام رحمت الله اروجی را به عنوان سرپرست جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی کرد.

در این حکم خطاب به حجت الاسلام رحمت الله اروجی آمده است:
 
"با توجه به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) و با عنایت به اهمیت و جایگاه فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی، جنابعالی را که از سوابق لازم در عرصه ی مدیریت فرهنگی برخوردار می باشید به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان ها به عنوان سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری منصوب می نماییم.
 
امید است با نصب العین قراردادن تقوای الهی و رعایت سلسله ماتب اداری در انجام وظایف محوله براساس سیاست های ابلاغی و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات معظم رهبری( مدظله العالی) موفق باشید.
 
اطمینان دارم مسئولین محترم استان، به وی‍ژه نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد و استاندار محترم در انجام این مهم شما را یاری خواهند نمود."
  
مراسم رسمی تودیع و معرفی مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در آینده ای نزدیک با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می شود.
 
