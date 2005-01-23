حميد شفيعي اولين خط خورده تيم ملي / غايبان فردا به اردو مي آيند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان براي حضوردرمرحله نهايي مقدماتي جام جهاني ازامروزتمريناتش را در كمپ تيمهاي ملي آغاز كرد.

دراين تمرينات كه به علت بارندگي شديد ونامساعد بودن زمين چمن، درسالن سرپوشيده برگزارشد، مهدي واعظي، بيژن كوشكي، ستارزارع وحميد شفيعي غايب بودند. دربين اين بازيكنان حميد شفيعي به علت مصدوميتي كه نصيبش شده ازحضوردر تمرينات عذرخواهي كرده و احتمالا اولين خط خورده تيم ملي خواهد بود.

سايربازيكنان نيز به علت عدم امكان پروازهواپيما ودلايلي ديگر نتوانستند خود را به اردو برسانند. قراراست آنها ازفردا در تمرينات تيم ملي شركت كنند. سيدمحمد علوي هافبك تيم فولاد خوزستان نيزكه دچارمصدوميت شده است با نظرپزشكان بايد چند روزرا بطوراختصاصي تمرين كند.