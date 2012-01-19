فرسودگی نیمی از بیمارستانهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، دو هزار و 100 تخت در مجموع بیمارستانهای گلستان فعال است و نیاز به جایگزینی بیمارستانهای فرسوده الزامی است.

ساخت و جایگزینی هر بیمارستان فرسوده به 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مسئول امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 14 بیمارستان دولتی در گلستان وجود دارد که از این تعداد پنج بیمارستان فرسوده هستند.

فرزاد قزل سفلی با بیان اینکه بیمارستان های فرسوده ما بیشتر در شهر های گنبد وگرگان قراردارند،افزود: این بیمارستان ها وضعیت ساختمانی مناسبی ندارند و با استاندارد های جدید همخوان نیستند.

وی اظهارداشت: یک بیمارستان ارتش، دو بیمارستان تامین اجتماعی و پنج بیمارستان خصوصی نیز در استان وجود دارد که یک بیمارستان خصوصی ما نیز جزو بیمارستان های فرسوده است.

وی بیان داشت: تجهیزات پزشکی استان اگر چه کمبودهایی دارد اما به نسبت بیمارستان های خصوصی ما پیشرفته تر است و پزشکان استان ترجیح می دهند عمل های جراحی سنگین بیشتر در بیمارستان های دولتی ما انجام شود.

دو هزار و 100تخت فعال در استان وجود دارد

مسئول امور بیمارستان های استان گفت: در حال حاضر دو هزار 100تخت فعال در استان وجود دارد و در شهرهای مینودشت، آزاد شهر، بندرگز، مراوه تپه بیمارستان در حال ساخت داریم.

وی ادامه داد: بیمارستان آزاد شهر 32 تخته است و در حال بهره برداری است و بیمارستان 220تختخوابی صیاد نیز آماده است و به زودی افتتاح می شود.

قزل سفلی بیان داشت: بیمارستان 96 تختخوابی بندرگز نیز در مرحله ساخت است و بیمارستان مراوه تپه که 10تختخوابی بود به 32 تخت افزایش پیدا کرد و در مرحله ساخت است.



این مسئول بیمارستانی استان در ادامه در خصوص جایگزین کردن بیمارستان های فرسوده استان گفت: در حال حاضر مجوز دو بیمارستان500 تختخوابی جایگزین بیمارستانهای فرسوده گرگان و دو بیمارستان 400 تختخوابی جایگزین بیمارستان های فرسوده گنبد گرفته شده است و کارهای موافقت اصولی آن انجام شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای ساخت هر بیمارستان در استان را 500 میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: برای تجهیز هر بیمارستان نیز بیش از 30میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی در خصوص استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان گفت: یک پاسخگویی مستمر در قبال ارتقای کیفیت و مشتری مداری در بیمارستان های استان هست که یکی از محور های آن تعامل با بیمار وهمراهی با آنان است.

قزل سفلی گفت: دفتر حاکمیت بالینی و رسیدگی به شکایات در بیمارستان ها استقرار دارد واگر مراجعی در رسیدگی به شکایات پاسخ نگرفت به معاونت درمان برای حل مشکل مراجعه کند.

این مسئول بیان داشت: شماره پیامک 3000673824ساعته در بیمارستان های استان فعال است و بیماران می توانند در مراجعه به بیمارستان اگر با تاخیر در پذیرش روبرو می شوند با پیامک به این شماره مشکل خود را انتقال دهند تا سریعتر پیگیری شود.

مسئول تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسز در خصوص وضعیت تجهیزات بیمارستان های گلستان گفت: تجهیزات بیمارستان های دولتی در سال های اخیر رشد خوبی داشته است ودر بیمارستان های دولتی استان آخرین تجهیزات پزشکی که وارد کشور شده استفاده می شود.

علاء الدین افزود: بهترین دستگاه های سنگ شکن درون اندامی، دستگاه های نور درمانی برای بیماریهای پوستی و پیشرفته ترین دستگاه های آندروسکوپی، برونکوسکوپی و دستگاه های ویژه اتاق عمل در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در بیمارستان پنج آذر گرگان اکثر دستگاه های تخصصی موجود است و در بیمارستان طالقانی گرگان نیز متناسب با کودکان دستگاه های پیشرفته فلوروسکوپی دیجیتال وآندروسکوپی ویژه اطفال وجود دارد.

وی تجهیزات بیمارستان های استان را متناسب با اعتبارات موجود ذکر کرد و گفت: در مجموع جا دارد تجهیزات پیشرفته تری در بیمارستان ها برای ارائه خدمات بهتر قرار گیرد که به عنوان نمونه دیجیتال کردن سیستم های تصویر برداری فقط در بیمارستان پنج آذر است که باید در همه استان باشد.



علاء الدین اظهارداشت: دستگاه های سنگ شکن برون اندامی در در آق قلا و چشم پزشکی در بندرگز از جمله دستگاه های پیشرفته استان هستند ولی دستگاه های هایتک با تکنولوژی بالا مورد نیاز استان است.

وی ادامه داد:MRI نیز در بخش خصوصی فعال است و نیاز است دانشگاه چندMRI دولتی نیز در استان راه اندازی کند.

این مسئول افزود: ما انباشت تجهیزات را بیشتر در گرگان و گنبد داریم اما دید تمرکززدایی هم بوده است وهمه بیمارستان های استان تقریبا از تجهیزات مناسب برخوردار هستند.



وی ادامه داد: بیمارستان پنج آذر گرگان بیمارستان ریفرال استان است و380 تخت دارد که در مواقعی تا 500 تخت هم می رسد و از همه جای استان در این بیمارستان پذیرش می شوند.