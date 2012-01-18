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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

در واکنش به فشار غرب؛

دفاع لاوروف از روابط مسکو با دمشق/ لازم باشد از حق وتو استفاده می کنیم

دفاع لاوروف از روابط مسکو با دمشق/ لازم باشد از حق وتو استفاده می کنیم

وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به فشارهای غرب علیه کشورش به دلیل ارتباط با دمشق ضمن دفاع از این مناسبات از مخالفت مسکو با تحریم سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، "سرگئی لاوروف" بار دیگر مخالفت کشورش را با فشارهای غرب علیه نظام سوریه اعلام کرد.

وی امروز چهارشنبه طی سخنانی در مسکو با رد اتهامات غرب در مورد روابط دو جانبه روسیه و سوریه گفت: ما نیازی نمی بینیم روابط خود را با دمشق که نه بر خلاف قوانین بین المللی و نه مخالف قطعنامه های سازمان ملل است توجیه کنیم.
 
به گفته وی، مسکو مناسباتی با دمشق دارد که توسط سازمان ملل ممنوع نشده است. این اظهارات در پاسخ به انتقادهای مقامات آمریکایی از مناسبات نزدیک مسکو و دمشق بیان می شود.
 
لاوروف بار دیگر ضمن مخالفت با تحریمهای سوریه که توسط آمریکا و همپیمانان غربی اش طرح ریزی شده، این اقدام را یکجانبه دانسته و افزود: نباید در مورد حمله شورشیان مسلح به ساختمانهای دولتی، بیمارستانها و مدارس سوریه سکوت اختیار کرد.
 
وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد در موضوع تحریمهای جدید علیه سوریه و یا احتمال اعزام نیروی نظامی به این کشور از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده خواهد کرد.
کد مطلب 1513232

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