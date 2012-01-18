شهدای 28 دی اسوه های ماندگار مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای بمباران 28 دی سنندج اظهار داشت: مردم شهید پرور سنندج در 28 دی ماه سال 65 بر اثر بمباران رژیم بعث عراق بیش از 220 شهید و 126 جانباز که بیشتر آنها زنان و کودکان بی گناه بودند، تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی کرد.

وی با بیان اینکه این روز به عنوان روز ملی مقاومت کردستان در تاریخ این مرزو بوم ثبت شده، افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس شهرها و روستاهای مرزی استان کردستان همواره زیر آماج توپخانه دشمن قرار داشت و حاصل آن بمبارانها تقدیم صدها شهید و جانباز به انقلاب اسلامی بود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان یادآور شد: از آنجا که صدام در جبهه های نبرد ضربه های سهمگینی از رزمندگان اسلام خورده بود قصد داشت با بمباران هوایی شهرهای ایران علاوه بر تضعیف جبهه و بین مردم و دولت شکاف ایجاد کند.

سلیمانی هدف دشمن را از این حمله وحشیانه ضعف در بین صفوف رزمندگان و از بین بردن اتحاد مردم عنوان کرد و افزود: با رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایمان راسخ مردم این مرزو بوم مردم با سر دادن شعار مرگ بر صدام مشت محکمی بر دهن یاوه گویان زدند.

وی خانواده های شاهد و ایثارگر را وارثان اصلی انقلاب اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: برگزاری یادواره های شهدا می تواند در راستای احیا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران و تقویت کارهای فرهنگی موثر باشد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: در این جنیات وحشتناک 10 نقطه شهر سنندج هدف قرار گرفت و افراد بی دفاع با وحشیانه ترین جنایتها به شهادت رسیدند.