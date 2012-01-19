زلزله های خفیف مکرر، تخلیه نیروهای درونی زمین است/ اتفاق بی سابقه

حسین علی نظیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: زلزله های خفیف زیر سه و چهار ریشتری که در چند روز گذشته به خصوص در منطقه داودآباد اراک آمده است جای نگرانی ندارد.

وی با بیان اینکه قدرت زلزله های رخ داده در استان مرکزی در دو روز گذشته بین دو تا سه و هشت دهم ریشتر بوده است گفت: نگرانی از آن جهت خوب است که مردم بیشتر به مقاوم سازی خانه های خود بیندیشند.

نظیفی گفت: داودآباد بر روی گسل تلخاب قرار دارد.

بی سابقه بودن این تعداد زلزله در استان مرکزی

وی در عین حال تایید کرد که این تعداد زلزله در سه شبانه روز در استان مرکزی بی سابقه بوده است.

در یک شبانه روز گذشته داودآباد در نزدیکی اراک هفت بار لرزید.

اولین زلزله بامداد امروز در ساعت 2 و 1دقیقه بامداد در آشتیان به بزرگی 3.4 دهم ریشتر رخ داد و کانون 6 زمین لرزه بعدی در داود آباد بود که در ساعت 3 و2 دقیقه با بزرگی 3.3دهم ریشتر،ساعت 3 و 4 دقیقه به بزرگی 2.7 دهم ریشتر، ساعت 3و 11 دقیقه به بزرگی 2.5ریشتر، ساعت 3و 15 دقیقه با بزرگی 3.5ریشتر، ساعت شش و 26 دقیقه به بزرگی2.6 ریشتر و در ساعت 9 و 26 دقیقه به بزرگی3.9 ریشتر گزارش شده است.

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز 4 زلزله،اراک را لرزانده بود, که بزرگی آنها کمتر از 4 ریشتر بوده است.

مردم داودآباد ترسیدند

بر همین اساس بعضی از اهالی داودآباد که از زلزله های مکرر در سه روز اخیر ترسیدند شب را بیرون از خانه می خوابند.

یکی از اهالی این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار توجه هلال احمر برای تامین چادر برای مردم شد.