فعالیتهای فرهنگی نیازمند سیاست گذاریهای درازمدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح در مراسم معرفی سرپرست تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استان افزود: انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در این استان به دلیل ظرافتهای فرهنگی موجود در آن باید با حساسیت خاصی دنبال شود.

وی به وجود جمعیت عشایری در چهارمحال و بختیاری و مهاجرپذیری این استان اشاره و تصریح کرد: برای ورود به مسائل فرهنگی توجه به افزایش تأثیر گذاری آن بر روی همه اقشار جامعه ضروری است.

معاون امور مجلس و استانهای تبلیغات اسلامی عملکرد اداره تبلیغات اسلامی استان را در حفظ و نشر ارزشهای اسلامی مطلوب ارزیابی و بیان کرد: با تغییر مدیریت ایجاد شده در این نهاد، روند انجام فعالیتهای فرهنگی با شتاب بیشتری پیگیری شود.

در این مراسم حجت الاسلام رحمت الله اروجی به عنوان سرپرست معرفی و از زحمات حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی قدردانی شد.

