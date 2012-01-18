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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۶

حجت الاسلام فلاح:

فعالیتهای فرهنگی نیازمند سیاست گذاریهای درازمدت است

فعالیتهای فرهنگی نیازمند سیاست گذاریهای درازمدت است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و استانهای تبلیغات اسلامی بر ضرورت سیاست گذاریهای درازمدت در برنامه ریزی و انجام فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح در مراسم معرفی سرپرست تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استان افزود: انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در این استان به دلیل ظرافتهای فرهنگی موجود در آن باید با حساسیت خاصی دنبال شود.

وی به وجود جمعیت عشایری در چهارمحال و بختیاری و مهاجرپذیری این استان اشاره و تصریح کرد: برای ورود به مسائل فرهنگی توجه به افزایش تأثیر گذاری آن بر روی همه اقشار جامعه ضروری است.

معاون امور مجلس و استانهای تبلیغات اسلامی عملکرد اداره تبلیغات اسلامی استان را در حفظ و نشر ارزشهای اسلامی مطلوب ارزیابی و بیان کرد: با تغییر مدیریت ایجاد شده در این نهاد، روند انجام فعالیتهای فرهنگی با شتاب بیشتری پیگیری شود.

در این مراسم حجت الاسلام رحمت الله اروجی به عنوان سرپرست معرفی و از زحمات حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی قدردانی شد.
 

کد مطلب 1513243

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