چهار نماینده متحد اصولگرایان استان بوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه متحد اصولگرایان در این بیانیه آورده است: انتخابات به عنوان عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سرنوشت و مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است که در آن شهروندان آگاهانه و با رای خود بخشی از اداره امور را به منتخبان خود واگذار می‌کنند و اهمیت مشارکت در انتخابات از همین رفتار آگاهانه نمودار می گردد .

در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: مشارکت گسترده مردم در انتخابات نهمین دوری مجلس شورای اسلامی با توجه به فضای شکل گرفته در سراسر کشور نوید بخش فصل دیگری از حماسه آفرینی ملت ایران است . در این میان برگزاری انتخاباتی مبتنی بر قانون ، امید آفرینی و عدم سیاه نمائی ، متضمن مشارکت گسترده مردم در این جریان بزرگ سیاسی واجتماعی است .

در ادامه این بیانیه آمده است: مشارکت گسترده مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی است که باید حرکت تمام مسئوولان در راستای تحقق این مهم باشد . وحدت امروز نه تنها یک تاکتیک بلکه استراتژی و راهبرد دائمی نیروهای انقلاب است .

جبهه متحد اصولگرایان استان بوشهر در حوزه انتخابیه بوشهر ، گناوه و دیلم: عبدالکریم جمیری ، در حوزه انتخابیه دشتستان: حجت‌السلام سید مهدی موسوی نژاد، در حوزه انتخابیه دیر ، کنگان و جم: حجت السلام دکتر موسی احمدی و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان: غلامحسین پولادی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند.