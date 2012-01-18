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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۲۵

مهرشاد :

حضور در انتخابات یک معروف به حساب می آید

حضور در انتخابات یک معروف به حساب می آید

کرمان – خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مشارکت پرشور مردم در انتخابات مجلس گفت: حضور در انتخابات یک معروف به حساب می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد ظهر چهارشنبه در نشست هیئت های بازرسی انتخابات استان کرمان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: باید زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی گفت: مقام معظم رهبری همواره بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی و برگزاری انتخاباتی سالم و اسلامی تاکید دارند.

وی گفت: افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند باید با رعایت قانون به حقوق دیگر نامزدها احترام بگذارند.

مهرشاد تصریح کرد: با نامزدهایی که از قانون تخطی کنند و قبل زمان قانونی اقدام به تبلیغ کنند برخورد می شود.

وی تعداد تخلفات انتخاباتی در استان کرمان را ناچیز عنوان کرد و گفت: این افراد یا تذکر قانونی دریافت کرده اند و یا با آنها برابر قانون برخورد صورت گرفته است.

رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کرمان گفت: مجریان انتخابات نباید سلایق شخصی خود را در جریان انتخابات دخالت دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان بر لزوم هوشیاری در مقابل دسیسه های دشمنان علیه نظام تاکید کرد و ابراز داشت: دشمنان در صدد هستند با فشار آوردن به مردم و نظام مشارکت مردم در انتخابات را کمرنگ کنند.

وی با بیان اینکه استان کرمان در آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی پر شور است گفت: مردم ولایتمدار کشورمان مانند همیشه با حضور در صحنه انتخابات ولایتمداری خود را به جهانیان نشان می دهند.

این مسئول تصریح کرد: هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات به طور دقیق روند انتخابات را زیر نظر دارد و از هرگونه بی قانونی در این زمینه جلوگیری می کند.

مهرشاد ابراز داشت: صیانت از آراء مردم خواسته به حق مردم و مهم ترین وظیفه مسئولان نظام است و ما می کوشیم با تمام توان خود از این امانت نگهداری کنیم.
 

کد مطلب 1513247

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