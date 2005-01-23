مسعود ده نمكي: در فيلم دنبال مطرح كردن "بحران عدالت" بودم

به گزارش خبرنگار سينمايي" مهر"، در نشست خبري كه بعدازظهر امروز ( يكشنبه، چهارم بهمن ماه ) به انگيزه بررسي فيلم مستند " فقر و فحشا " به كارگرداني مسعود ده نمكي با حضور تعدادي از خبرنگاران و كارشناسان فرهنگي برگزار شد، وي ضمن بيان اين مطلب گفت: ما اگر مي خواستيم به مساله "فحشا" به عنوان يك پديده مجزا بپردازيم، در يك فيلم مستند موفق به اين كار نمي شديم و بايد يك سري فيلم مستند ساخته شود تا هر كدام ازعوامل دخيل در اين موضوع را بررسي كند. ما فقط در پي اين مساله بوديم كه يكي از عوامل ايجاد كننده فحشا را بررسي كنيم كه همان فقر است.

وي افزود: اينكه افرادي از فقر به خود فروشي مي رسند به اطلاعات بيشتري درباره زندگي آنها نياز است.

در اين نشست محمد تقي فهيم( منتقد و روزنامه نگار)، كامران ملكي (فيلمساز و دست اندركار سينما)، حميد داود آبادي (محقق و روزنامه نگار) و چند كارشناس فرهنگي حضور داشتند و به بحث و بررسي اين فيلم از ابعاد فرهنگي و هنري پرداختند.

در اين نشست همچنين دبيران سرويس هاي فرهنگي و خبرنگاران تعدادي ازمطبوعات دعوت شده بودند كه پرسش هاي خود را در باره مستند "فقر و فحشا" در حضور كارگردان فيلم مطرح كردند و ده نمكي به سوالات آنها پاسخ داد.

مشروح كامل اين نشست فردا در خبرگزاري "مهر" انتشار مي يابد.