به گزارش خبرگزاری مهر، خبرهای قضائی این هفته با بررسی ابعاد حقوقی بازپس گیری باغ قلهک در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آغاز شد که قرار شده است کارگروه ویژه ای این مورد را دنبال کند.

احکام حقوقی و قضایی مرگ مغزی و زندگی نباتی دو مشکل پزشکی قانونی

این هفته احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: فردی که دچار مرگ مغزی می‌شود با این‌که قلبش کار می‌کند ولی روح در بدن ندارد از نظر پزشکی قانونی مرده تلقی می‌شود. آیا این درست است که این فرد را مدتها در این وضعیت نگه داریم در صورتی که احکام مرگ بر این فرد صادق است و بازگشت به زندگی در چنین فردی وجود ندارد؟

وی در مورد زندگی نباتی هم گفت: باید اتفاق نظر و وحدت رویه در موضوع زندگی نباتی صورت گیرد؛ زیرا در مواردی یک دیه به این فرد و گاهی چندین دیه به فردی که در زندگی نباتی به سر می‌برد، تعلق می‌گیرد؛ لذا این تفاوتها در پرداخت دیه به این فرد مشکل‌ساز می‌شود.

جوانفکر به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از برخی حقوق‌اجتماعی محکوم شد

قهرمان شجاعی وکیل مدافع علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور محکومیت موکلش به یک سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را تایید کرد.

خواسته رئیس دیوان عالی کشور از قالیباف

آیت الله محسنی گرکانی در نشستی مشترک با شهردار تهران گفت: اگر چه ممکن است ما نتوانیم همه معضل آلودگی هوای تهران را به زودی حل کنیم اما باید این مساله و معضل را در اولویت قرار دهیم و گام اول اصلاح مدیریت حمل و نقل عمومی در تهران است. این کار باید شروع شود و حمل و نقل عمومی در تهران به وضع مطلوب برسد.

قوه قضائیه: عاملان ترور دانشمندان هسته ای قطعا اعدام می شوند

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای کشور را مصداق بارز «فساد فی‌الارض» دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه در اسرع وقت عاملان و فریب‌خوردگان این اقدامات تروریستی را به اشد مجازات می‌رساند و تمام کسانی که به صورت گروهی و باندی در این امور دخالت می‌کنند مفسد فی‌الارض هستند و قطعا اعدام خواهند شد.

وی همچنین از دستگاههای امنیتی خواست هر چه زودتر پرونده را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

سگهای مواد یاب ناجا در زندانها ذره ای مواد کشف نکردند

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: طی 9 ماه اول سال‌جاری نتایج اقدامات به گونه‌ای است که بیشترین کشفیات مربوط به مواد، در بدو ورودی زندان‌ها صورت می‌گیرد و باتوجه به بازرسی هایی که توسط نیروی انتظامی که با دقت فراوان واستفاده از سگ‌های مواد یاب انجام می شود، ذره‌ای مواد در زندان‌ها کشف نکردند.

بررسی شرایط قصاص چشم ضارب فروزش در پزشکی قانونی

یکی از مقامات قضایی اعلام کرد:عامل نابینایی یکی از چشمان فرزاد فروزش (ناهی از منکر) باید برای انجام مراحل و تحقیقات پزشکی و همچنین درخواست قصاص چشم از سوی شاکی، به پزشکی قانونی منتقل شود که پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده و هنوز برنگشته است. البته مسئولان رسیدگی به این پرونده در پزشکی قانونی اعلام کرده‌اند که برای بررسی این موضوع لازم است متهم به پزشکی قانونی منتقل شود تا معلوم شود که شرایط قصاص چشم مهیا است یا خیر. به همین دلیل نامه‌ای به زندان محل نگهداری متهم ارسال شده تا مقدمات حضور وی در پزشکی قانونی و انجام تحقیقات پزشکی انجام شود.

اخبار جدید از پرونده فسادمالی

حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشورگفت: مطالب جدیدی درباره پرونده فساد مالی اخیر وجود دارد که به زودی همزمان با ارائه کیفرخواست به دادگاه منتشر می‌شود. برای اینکه پرونده از یک نظم اطلاع‌رسانی برخوردار باشد، قوه قضائیه وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده سخنگوی قوه قرار داده‌ است.