میدان دام گنبد؛ پاک ترین مرکز مبادله دام در شمال

به گزارش خبرنگار مهر، این میدان علاوه بر ساماندهی وضعیت ناهنجار فروش دام در حاشیه شهر و مهار کنترل انواع مختلف بیماریهای مشترک انسان و دام با هدف سالم سازی محیط زیست وایجاد بازار مطمئن و تثبیت قیمت فروش زمینه اشتغال 500 نفر را ایجاد کرده است.

میدان دام گنبد یکی از سه میدان مطرح کشور است که نقش موثری در کنترل، نظارت بر بهداشت دام و محیط داشته است.

مدیرامور عشایری گلستان در این زمینه گفت: این میدان ضمن ساماندهی وضعیت ناهنجار فروش دام در حاشیه شهر و مهار کنترل انواع بیماریهای مشترک انسان و دام با هدف سالمسازی محیط زیست و ایجاد بازار مطمئن و تثبیت قیمت فروش دام نقش موثری داشته است.

رضا علیپوری گفت: این میدان توانسته بستری مناسب برای عرضه و تقاضاهای دام دامدارن بومی و عشایر منطقه ایجاد کند.

وی اظهار داشت: در 6 ماه اول سالجاری بیش از 211 هزار و 500 راس گوسفند به وزن تقریبی 8 هزار و 686 تن معادل 91 درصد دامهای موجود میدان و 20 هزار و 300 راس دام سنگین به وزن تقریبی 5 ههزار 600 تن معادل 9 درصد دامهای موجود در میدان دام گنبد توزین و خرید و فروش شده است.

وی عنوان کرد: تعداد زیادی از این دامها از طریق 58 هزار و 200 دستگاه وسیله نقلیه حمل و نقل شد که 4 هزار و 700 دستگاه کامیون و 53 هزار و 500 دستگاه وانت سواری بوده است.

علیپوری گفت: این دامها پس از معامله به سایر نقاط کشور به ویژه تهران، مازندران و خراسان منتقل شده است.

وی بیان داشت: 93 جایگاه نگهداری دام به مساحت سه هزار و 643 مترمربع بری نگهداری دام در اختیار دامداران قرار گرفته است.

مدیرامور عشایری گلستان عنوان کرد: فعالیت میدان دام همه روزه حتی روزهای تعطیل توسط نیروهای مستقر در میدان، دامپزشک برای نگه داشتن محیطی سالم و بهداشت و صدور گواهی سلامت پس از معاینه انجام ی شود.

علیپوری یادآورشد: حفاظت محیط و خارج کردن کود از میدان، ضد عفونی کردن محیط، آهک پاشی، اطلاع رسانی به مراجعان با بنرهای تبلیغاتی و صوتی برای حفظ نظافت محیط و حریم جاده از دیگر فعالیتهاست.

وی درباره کارهای صورت گرفته در میدان دام گنبد بیان داشت: خرید دستگاه سمپاش، افزایش 30 آغل نگهداری دام، نصب دوربین مداربسته، استقرار یک دامپزشک، ساخت اتاق نگهبانی، آسفالت محوطه میدان، حدول کشی برای هدایت آب های سطحی، حل مشکل آب آشامیدنی، موظف کردن فروشندگان موادغذایی برای دریافت کارت بهداشت و .. از جمله اقدامات است.

مدیرامور عشایری گلستان درباره مشکلات موجود این میدان دام افزود: مشکل تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در نیمه های شب توسط کامیونت های حمل زباله در مسیر میدان منظره ناخوشایندی را ایجاد کرده است.

وی افزود: بنا داریم با همکاری راه و ترابری حریم جاده را شن ریزی کنیم که در روزهای بارندگی باعث جمع شدن آب و مشکلاتی برای رانندگان نشود.

علیپوری گفت: برخورد با برخی از دامداریهایی که به صورت غیرمجاز احداث شدند، برخورد با میوه فروشان و ایجاد مکان اسکان مناسب برای آنان و خرید زمین بعنوان پارکینگ خودروها از جمله طرحهاست.