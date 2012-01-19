اجرای پروژه های عمران شهری باعث تشویق مردم برای حضور در انتخابات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد عمران شهری، تلاش شهرداران ، فرمانداران و مدیران در اجرای پروژه های عمران شهری را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: اجرای پروژه ها ر رفع مضلات شهری استان موثر بوده است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه ها در 19 شهر استان از انتظارات 40 الی 20 ساله مردم است که توجه به عمران شهری نشاط مردم را به دنبال دارد لذا همت شهرداران و دستگاههای اجرایی زیربط در اجرای پروژه ها در جلوه شهری موثر بوده لذا مردم از دولت انتظار دارند.

استاندار زنجان تاکید کرد: مقایسه در شهرها در دستور کار مدیران بوده تا مردم از اجرای پروژه ها یی که اجرا می شود با خبر شوند و این پروژه ها طوری تصویر نمایی شود که مردم بدانند در عمران شهری چه کارهایی انجام می شود که این خدمات را ببینند تا عمق کار بیشترشفاف شود.

رئوفی نژاد افزود: فصل عمران شهری کتابچه ای است لذا هر گونه کاری که در استان انجام می شود در جلوه شهر تاثیر خود را نشان می دهد.

وی یاد آور شد: در دهه فجر چند پروژه مهم افتتاح خواهد شد که در این راستا باید مدیران و شهرداران از فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

استاندار زنجان در ادامه به انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید از ظرفیتهای دولتی برای انتخابات استفاده کنند تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات بوده و مردم برای شرکت در انتخابات تشویق شوند و لذا طوری از ابزارها استفاده شود که سوء استفاده نبوده لذا این امکانات و ظرفیتها حق مردم و بیت المال است لذا مردم صاحب معرفت هستند و در طول 32 سال خود را نشان داده اندو خود تصمیم می گیرند.

رئوفی نژاد افزود: اجرای پروژه ها ی عمران شهری در چشم مردم است که در مشارکت حداکثری مردم و حضور در انتخابات بسیار موثر است.

وی گفت: در پایان بهمن ماه پروژه های بهره برداری تعیین تکلیف و نهایی می شود و بقیه پروژه های مانده در سوم خرداد سال 91 افتتاح می شود.

استاندار زنجان گفت: از شهرداران که در اجرای پروژه ها تلاش مضاعف را داشته اند قدردانی خواهند شد.