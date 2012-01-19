سرعت اجرای پروژه ها نباید در کیفیت آنها تاثیر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد عمران شهری، کمبود اعتبارات و آغاز سرما را عامل مهم در تاخیر اجرای پروژه ها عنوان کرد و افزود: در مجموع 41 پروژه ستاد عمران شهری به اتمام رسیده است.

وی مجموع اعتبارات این پروژه ها را 109 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 21 درصد از پروژه ها به اتمام رسیده و تعدادی از پروژه ها در ماههای اخیر مشخص می شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان پیشرفت فیزیکی پروژه ها را 52 درصد یاد کرد و اظهار داشت: بیشترین پیشرفت پروژه ها مربوط به شهرستان زنجان است و شهرستانهای سجاس و هیدج و قیدار و زرین رود در رده های بعدی هستند.

کریمی اعتبارات عمران شهری برای 21 پروژه را 50 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا به امروز 37 میلیون تومان برای پروژه ها هزینه شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به مشکلات اجرایی که در برخی از پروژه ها بود اعتبارات جا به جا شده است تا پروژه ها روند پیشرفت پروژه ها در عمران شهر ملاحظه شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان توجه به عمران شهری را در جلوه شهری بسیار موثر دانست و افزود: در راستای توسعه عمران شهری باید مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداران تلاش مضاف را در دستور کار قرار دهند.

