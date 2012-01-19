انتخابات مجلس تاثیرگذاری بین المللی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر پنجشنبه در جمع مسئولان استان افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، مردم ایران بار دیگر در این انتخابات، حماسه دیگری همچون انتخابات گذشته با حضور حداکثری خود به صورت قانونی با انتخابات افرادی کارکشته و ولایی و متعهد و متخصص رقم خواهند زد.

به گفته وی ، آمریکا و متحدشان در خارج و داخل هنوز انتخابات برگزار نشده مسئله تقلب را مطرح می کنند اما باید بدانند که مردم به آنان توجهی ندارند اما با این شرایط نیز آنان و اصحاب فتنه و نیروهای استحاله شده بیکار نخواهند نشست.

وی گفت: دشمن که هر لحظه خطر سقوط خود را احساس می کند، امروز سریع به میدان آمده، حرفهایش را می زند، دانشمند ترور می کند و خیلی کارهای دیگر انجام می دهد اما مردم ما بدون شک با حضور پرشور خود دل دوستان نظام را شاد و دل دشمنان را خشمگین می کنند.

وی یادآور شد: وقتی اعترافات دشمنان در دهه 60 و سه سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری را می بینیم، باید به حال برخی خواص که در تهران و خارج نشسته اند و صحبت هایی می کنند، افسوس خورد که با توجه به اعترافات صریح دشمن، هنوز در پی انجام برنامه ریزی در راستای اهداف دشمن هستند.

استاندار گلستان عنوان کرد: امروز دشمنان به خوبی می دانند که مردم منطقه و جهان نسبت به هیئتهای حاکمه کشورهای خود اعتراض دارند و احتیاج به یک هیئت حاکمه جدید دارند و از آنجایی که مردم خواهان هیئتی حاکم مانند نظام ایران اسلامی و مردمسالاری دینی هستند، نمی خواهند مدل مردمسالاری دینی در جهان بسط و گسترش یابد.

قناعت یادآور شد: هیئت های اجرایی و بازرسی کار خود را شروع کرده و امورات را به خوبی براساس ملاک و معیار قانونی رصد می کنند.