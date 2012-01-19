روابط عمومی های استان مرکزی زمینه ساز حضور گسترده در انتخابات باشند

کیوان گودرزی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود:‌ مردم علاوه بر حضور گسترده در انتخابات، باید فرد اصلح را بر اساس شاخص های تعیین شده بر گزینند.

رئیس روابط عمومی وامور بین الملل استانداری با برشمردن ویژگی های برنامه های دهه مبارک فجر گفت: تقارن ایام مبارک دهه فجر با هفته وحدت و همچنین نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمینه و بستر مناسبی برای پاسداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود: برای یک انتخاب بهتر و اصلح باید نامزدهای انتخابات را کاملا بشناسیم و در انتخاب و رأی خود یک فرد اصلح و شایسته را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه، سرنوشت ملت ما به دست خود ما رقم می خورد، گفت:‌ با توجه به بیداری اسلامی که متاثر از انقلاب اسلامی ایران در منطقه به وقوع پیوسته و منجر به تشدید تحریم ها و تکرار تهدیدات شده است قطعا حضور گسترده مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی استان بسیار با اهمیت خواهد بود.