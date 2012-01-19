تعاملات فرهنگی بستر مناسبی برای بسط دوستی میان ملتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ژاپن در اصفهان افزود: بسط و اشاعه صلح و دوستی راه حل مناسبی برای مقابله با جهان پر شور و متلاطم امروز است و برگزاری هفته فرهنگی و انجام آن نیز بستر مناسبی است که این مناسبتها در سایر امور ایجاد و توسعه یابد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: درطول تاریخ مردم ایران رابطه خوبی با ملت ژاپن داشته‌اند و البته مردم ایران شناخت خوبی نیز نسبت به ژاپنی‌ها دارند و امید است که این تعاملات فرهنگی در گسترش روابط دیگر نیز موثر باشد.

ذاکر اصفهانی یادآور شد: انتظار می‌رود تا بتوان شاهد برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در ژاپن باشیم.

وی همچنین ادامه داد: اصفهان با 14 شهر دنیا زمینه خواهر خواندگی دارد و امید است بتوان با شهر کیوتو در ژاپن نیز هفته فرهنگی را داشته باشیم.

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود یادآور شد: آنچه در ابعاد فلسفه، فرهنگ، هنر و تاریخ در اصفهان قابل مشاهده است متاثر از فضای فکری و فرهنگی اصفهان است و آنچه برای ما مهم است و باید به آن توجه داشت نگاهی است که گذشتگان ما داشته تا در نهایت این فضا را شکل دادند و تحقق بخشیده و خلق کردند.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: امروزه ما به دنبال بازشناسی، حفظ و توسعه همه آن ارزش‌ها هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قدمت تاریخی کشور ژاپن اظهار داشت: ژاپن کشوری است که از لحاظ فرهنگ و هنر ریشه در تاریخ دارد و آنچه در تاریخ معاصر ژاپن گذشته موضوعی قابل اعتنا است که بسیاری از ایرانیان آن را می‌شناسند.

استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود گفت: امید است که برگزاری هفته فرهنگی ژاپن در اصفهان بتواند زمینه مناسبی برای شناخت هر چه بیشتر ابعاد مختلف، فرهنگ مردم ژاپن در این استان باشد.