فرماندار بوشهر از سمت خود استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی چهارشنبه شب با حضور در استانداری بوشهر استعفای خود را تقدیم مقامات ارشد استان کرد.
استعفای وی هنوز از سوی استانداری بوشهر پذیرفته نشده است و باید منتظر بمانیم تا در روزهای آینده وضعیت استعفای وی مشخص شود. وی از سال 84 تا کنون فرماندار بوشهر بود.
استعفای پورکبگانی از فرمانداری شهرستان بوشهر در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی صورت پذیرفته است که وی رئیس ستاد نظارت بر انتخابات شهرستان بوشهر نیز هست.
پورکبگانی دلایل استعفای خود را از فرمانداری شهرستان بوشهر اعلام نکرده است.
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