چشم هشت هزار کودک در شهرستان قدس معاینه شد

احسان سبزگلین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای این طرح در شهرستان قدس 800 وجه مشکوک و بیمار شناسایی شد که پس از تشخیص به مراکز درمانی با ویزیت رایگان اقدام به درمان کردند.

وی افزود: در این زمینه خانواده هایی که تاکنون موفق به معاینه چشم فرزندان خود نشده اند، می توانند به این اداره مراجعه کرده و برای پیشگیری از تنبلی چشم فرزندان خود اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول عنوان کرد: تنبلی چشم بیماری نیست، بلکه زاییده بیماری های چشم است که در صورت عدم درمان به موقع می تواند باعث کاهش بینایی تا آخر عمر شود.

سبزگلین تاکید کرد: در این زمینه باید عوارض تنبلی چشم کودکان به شهروندان اطلاع رسانی شوند تا نسبت به معاینه چشم فرزندان خود اهتمام ویژه داشته باشند.