دوره های تخصصی آواربرداری استان تهران در شهریار برگزار شد

مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که دوره های تخصصی آواربرداری استان تهران ویژه بانوان و آقایان به میزبانی شهرستان شهریار برگزار شود.

وی افزود: در این زمینه دو دوره آواربرداری به صورت مجزا برای بانوان و آقایان در مرکز آموزش شهرستان شهریار برگزار می شود و اساتید مجرب و توانمند درآن حضور می یابند و به ارائه نکات آموزشی می پردازند.

حضور 60 امدادگر نمونه استان تهران در شهریار

این مسئول با اشاره به حضور 60 نفر از امدادگران نمونه و برتر استان تهران در این دوره ها عنوان کرد: دوره ویژه آقایان هم اکنون در شهرستان شهریار آغاز شده است و تا پنجم بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.

رضایی ادامه داد: دوره ویژه باننوان نیز از پنجم بهمن ماه سال جاری آغاز می شود و تا 15 بهمن ماه ادامه دارد.

نحوه و چگونگی آواربرداری در شهریار تشریح می شود

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار یادآور شد: در پایان برگزاری این دوره ها، به افراد شرکت کننده گواهینامه شرکت در دوره از سوی موسسه جامع علمی کاربردی هلال ایران اهدا خواهد شد.

وی اعلام کرد: مباحث تخصصی در حوزه آواربرداری اعم از انواع آواربرداری، نحوه و چگونگی آواربرداری، نحوه تخلیه مصدومان در آوار و انتقال آنها به مراکز درمانی در دوره های مذکور به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.