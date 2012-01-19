اعزام 1500 نفر از شهریار به مرقد امام(ره)/ 500 مدرسه میزبان مسابقات انقلابی

داوود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اجرایی در شهرستان شهریار طی ایام دهه فجر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی ایران، برنامه های مختلف و متنوعی با همکاری تمامی دستگاه ها و ادارات شهرستان شهریار برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه ستاد دهه فجر با 20 کمیته تخصصی و متنوع در شهرستان شهریار تشکیل و تمامی وظایف ادارات و مسئولان مختلف به آنها ابلاغ شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه یکی از مهم ترین برنامه های اجرایی در این ایام، اعزام هزار و 500 نفر از دانش آموزان، فرهنگیان، بسیجیان و ورزشکاران این شهرستان به مرقد مطهر حضرت امام(ره) در روز 12 بهمن ماه سال جاری سالروز ورود تاریخی امام(ره) به میهن است.

برگزاری جشن بزرگ انقلاب با حضور شاکرنژاد

شمس از برگزاری مراسم اهدای تاج گل به مرقد مطهر حضرت امام(ره) طی ایام دهه فجر خبر و ادامه داد: در این مراسم مسئولان ارشد شهرستان، پرسنل ادارات و جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران حضور دارند و با دیگر دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق می کنند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سرپرست ستاد دهه فجر شهریار با اشاره به برگزاری مراسم غبارروبی گلزارهای شهدای شهرستان در روز پنج شنبه 13 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مراسم بزرگ جشن انقلاب با حضور "شاکرنژاد" قاری بین المللی کشورمان در شهرستان برگزار شود.

برگزاری مسابقه در 500 مرکز آموزشی شهریار

وی یادآور شد: طی این ایام شب شعر انقلابی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، نمایشگاه های دستاوردهای انقلاب اسلامی و نمایشگاه کتاب نیز برگزار خواهد شد.

این مسئول از برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری در 500 مرکز آموزشی شهرستان شهریار خبر داد و اظهار داشت: تمامی این مسابقات با محوریت انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.