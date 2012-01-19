حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث افزایش اقتدار ایران می شود

حجت الاسلام محمدتقی موحد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت در انتخابات یکی از اوجب واجبات است که بر این مهم امام راحل نیز تاکید فراوان داشتند.

وی با اشاره به اینکه مجلس در رای همه امور است، افزود: این نهاد کارآمد و توانمند می تواند عزت و اقتدار ایران اسلامی را در سطح بین المللی و ملی را افزایش دهد.

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

این مسئول عنوان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کند که در این زمینه مردم باید به این مهم توجه داشته باشند و با مشارکت مطلوب خود این حماسه ملی را با شکوه برگزار کنند.

موحد با اشاره به اینکه طبق منویات رهبر معظم انقلاب، مردم باید به انتخاب فرد اصلح بپردازند، ادامه داد: در این زمینه مردم می توانند افرادی که شورای نگهبان تایید کند را انتخاب کنند.

رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات اولویت کاندیداها باشد

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستانهای شهریار و ملارد بر رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات تاکید و اعلام کرد: در این زمینه کاندیداها باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند و به طرفداران خود نیز اعلام کنند.

وی یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه پویای اسلام و با محوریت ولایت فقیه است که در این زمینه تمامی افرادی که به هر نحوی در انتخابات حضور دارند، باید تقوای الهی را رعایت کنند و بر اخلاق اسلامی اهتمام ورزند.

افراد از تهمت زنی به رقبای خود بپرهیزند

این مسئول گفت: در این زمینه کاندیداها از تهمت زنی و بی اخلاقی در جریان انتخابات به طور جدی بپرهیزند و با رعایت اخلاق اسلامی، به تبلیغات خود بپردازند.