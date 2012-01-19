جنگ ارزی آمریکا علیه اروپا/ واشنگتن علیه دوستان خود هم توطئه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاستمداران آلمانی احتمال می دهند که علایق آمریکایی در ارزیابی اخیر موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" که از کاهش اعتبار بسیاری از کشورهای اروپایی خبر داده دخالت داشته است.

روزنامه راینیشن پست در ادامه نوشت: موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" مدتی است که از نظر اعتباری مورد شک و تردید اروپاییان قرار گرفته است. در نوامبر گذشته این موسسه آمریکایی برای اولین بار از کاهش درجه اعتبار فرانسه خبر داد که مدتی بعد این خبر را ملغی کرد. در دسامبر گذشته نیز کمی قبل از برگزاری نشست بحران، 15 کشور عضو منطقه یورو را تهدید به اعلام کاهش درجه اعتباری کرد.

روز جمعه گذشته نیز این موسسه اعتبارسنجی گفته خود را عملی کرده و از کاهش درجه اعتباری فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی خبر داد. در این میان سیستمداران اروپایی این مسئله را یک توطئه آمریکایی علیه یورو ارزیابی می کنند.

وزیر اقتصاد آلمان در این باره اظهار داشته که یورو مورد حمله قرار گرفته است. موسسات اعتبارسنجی آمریکایی همواره بیش از پیش نشان می دهند که اهداف شخصی خود را تعقیب می کنند.

معاون رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز درباره ارزیابی اخیر موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" ابراز شک و تردید کرده و این پرسش را مطرح کرده که این موسسه چرا به بدهی های بالای آمریکا و انگلیس اهمیت و توجه نمی کند.

"المار بروک" از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز ارزیابی موسسه استاندارد اند پور درباره اعتبار برخی کشورهای اروپایی را تقریبا با یک جنگ ارزی برابر دانسته است.