تبلیغات تخریبی، مردم را نسبت به انتخابات بدبین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر یوسف زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات این شهرستان افزود: در این راستا عوامل اجرایی و هیئت های نظارت و بازرسی باید از این پدیده ناپسند جلوگیری کنند .

وی ادامه داد: همه باید برای اعتماد سازی و زمینه سازی برای حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای تلاش کنند تا توطئه و فتنه دشمنان خنثی شود .

امام جمعه شهرستان چالدران اظهارداشت: نمایندگی امانت است و نباید داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به مردم وعده های غیرممکن دهند و با این مورد نیز هیئت های نظارت باید با قدرت برخورد کنند .

فرماندار چالدران نیز در این نشست گفت: از روزی که کلید انتخابات زده شده دشمن نیز تلاش خود را گسترده تر کرده است لذا هیئت های اجرایی باید با هوشیاری کامل انتخابات را هدایت و با حضور حداکثری مردم برگزار کنند .

احمدرضا قلی‌پور به رعایت اصل بی طرفی در انتخابات تاکید کرد و افزود: اعضای هیئت اجرایی و مسئولین نهادها به عنوان یک شخص حقیقی دارای اعتقادات خاص خود هستند ولی باید مراقب باشند تا اعتماد مردم را به خود جلب کنند چرا که امانت مردم در دست آنها سپرده شده است .

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد انتخابات شهرستان از آغاز فعالیت هیئت اجرایی و بازرسی نهمین دوره انتخابت مجلس در شهرستان چالدران و بخش دشتک خبر داد و گفت:ستاد انتخابات شهرستان چالدران با تشکیل جلسه کمیته‌های پنج گانه و برگزاری کلاسهای آموزشی و مانورهای انتخاباتی مطابق با زمانبندی اعلام شده از طرف ستاد انتخابات استان آماده برگزاری انتخابات پرشکوه در 12 اسفند است .

مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شهرستان چالدران نیز اظهار داشت:حفظ بی طرفی و عمل به مر قانون در راس برنامه های هیئت نظارت بر انتخابات قرار دارد .

شوقعلی حعفرنژاد در این جلسه با بیان این که هیئت‌های اجرایی باید گزارش کار خود را به مراجع چهارگانه بفرستند افزود: کار رسمی شورای نگهبان از 20 دی ماه آغاز شده و در تاریخ اول اسفند به پایان می‌رسد .