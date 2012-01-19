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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ترانزیت 32 هزار تن فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی

ترانزیت 32 هزار تن فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از ترانزیت و جابجایی بیش از 32 هزار تن انواع فرآورده خام دامی در استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به از این میزان بیش از 10هزار تن انواع فرآورده های دامی از مرز بازرگان به 6 کشور آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، افغانستان و منطقه آزاد کیش ترانزیت شده، افزود: این اقدام در راستای ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پل اقتصادی کشورهای غربی و ممالک آسیایی در قالب ترانزیت بین کشوری کالاها انجام شد.

وی گفت: برای انجام کنترلهای بهداشتی، 10 نوع فرآورده های دامی به وزن کلی بیش از 10 هزار و 587 تن از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آمریکا، برزیل، آلمان، مصر، اکراین و اتریش وارد کشور شده و پس از بازدیدهای بهداشتی محموله ها در محل قرنطینه مرزی بازرگان و صدور گواهینامه ترانزیت شدند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین در ادامه از جابجایی بیش از 22 هزار و 433 تن و 530 کیلو گرم فرآورده های دامی از استان به 19 استان کشور طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: در این راستا مرغ زنده و گوشت مرغ، گوشت گاو و گوسفند، عسل، شیر، ماهی، پودر گوشت، آلایش خوراکی و غیر خوراکی و پی خام به سایر استانها صادر شد.

دیلمقانی ادامه داد: همچنین 48 هزار 546 جلد پوست خام گاوی و گوسفندی و تبلوی گاوی، 49 هزار و 204 راس دام زنده گاو، گوساله، گوسفند، بز و اسب، یک میلیون، 456 هزار و 150 عدد بچه ماهی و تخم چشم زده، 143 هزار و 960 کندوی زنبور عسل، 854 تن نهاده دامی از آذربایجان غربی به سایر استانها صادر شده است.

وی افزود: 18هزارو 160رشته روده، 84 میلیون و 800 هزار و 854 عدد تخم مرغ نطفه دار، 12میلیون و847 هزار و 582 قطعه جوجه یک روزه و 20 هزار و227 تن تخم مرغ خوراکی پس از بازرسیهای بهداشتی و قرنطینه ای لازم و صدور گواهی حمل بهداشتی به استانهای خوزستان، تهران، اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی، همدان، قم، کرمانشاه، یزد، فارس، کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، مرکزی، زنجان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان و صادر شده است.

کد مطلب 1513280

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