  استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت در سازه ها ضروری است

چابهار - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه های صنعتی سازی ساختمان گفت: شرط بقاء، تجارت و ساخت حرفه ای سازه ها منوط به استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت است و در این صورت عمر مفید بناها افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیخ الاسلامی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان در چابهار اظهار داشت: بکارگیری مناسب این عوامل باعث یک سرمایه گذاری مناسب در همه ابعاد برای ساختمان سازان است.

وی با بیان اینکه 30 درصد اقتصاد کشور صرف ساختمان سازی می شود، گفت: برای ساخت کیفی یک سازه علاوه بر استفاده از مصالح مناسب باید به سیستم های صنعتی ساختمان نیز توجه شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: مقاوم و کیفی سازی از مسائل مهمی است که در صنعت ساختمان باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری شود.

امیر حسین عباسی افزود: استفاده از مصالح مرغوب و بهینه و در کنار آن ساخت بناهای مستحکم ضمن حفظ منابع پایدار و جلوگیری از حیف و میل سرمایه ها، عمر سازه ها را افزایش می دهد.

فرماندار چابهار نیز در این مراسم گفت: کاربرد مصالح استاندارد، رعایت آیین نامه های ساختمان و نیز زیبا سازی و تیپیک از نظر ساختاری، آسایش، رفاه و آرامش خانواده ها را به همراه خواهد داشت.

ایرج حیدری اظهار داشت: به سبب وجود گسلهای متعدد در کشور و بخصوص گسل های عمان و مکران در چابهار باید به نوع مصالح و امکانات ساختمان سازی توجه لازم صورت گیرد.

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تا 30 دیماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد چابهار دایر است.

کد مطلب 1513282

