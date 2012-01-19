شش هزار انشعاب آب در طرح مسکن مهر زاهدان آماده واگذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس رضا پور عصر چهارشنبه اظهار داشت: به منظور واگذاری انشعاب آب در طرح مسکن مهر عملیات 13 کیلومتر خط آب بر به انضمام 20 کیلومتر شبکه توزیع در طرح مسکن مهر زاهدان به پایان رسیده است.

وی گفت: طرح آبرسانی به مسکن مهر زاهدان نیاز به 10 کیلومتر دیگر عملیات حفاری و ایجاد شبکه توزیع دارد که به دلیل انسداد برخی معابر به کندی پیش می رود.

وی افزود: این شرکت با هیچ گونه کمبود یا نقصیه ای در راستای واگذاری انشعاب و یا تامین آب مصرفی شهروندان مسکن مهر مواجه نبوده و آمادگی واگذاری انشعاب به تمامی متقاضیان در این طرح را دارد.