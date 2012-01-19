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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

رضاپور:

شش هزار انشعاب آب در طرح مسکن مهر زاهدان آماده واگذاری است

شش هزار انشعاب آب در طرح مسکن مهر زاهدان آماده واگذاری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مجری طرح تاسیسات مسکن مهر در آبفای سیستان و بلوچستان گفت: شش هزار انشعاب آب شرب در طرح مسکن مهر زاهدان آماده واگذاری است که از این تعداد هزار و 500 انشعاب واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس رضا پور عصر چهارشنبه اظهار داشت: به منظور واگذاری انشعاب آب در طرح مسکن مهر عملیات 13 کیلومتر خط آب بر به انضمام 20 کیلومتر شبکه توزیع در طرح مسکن مهر زاهدان به پایان رسیده است.

وی گفت: طرح آبرسانی به مسکن مهر زاهدان نیاز به 10 کیلومتر دیگر عملیات حفاری و ایجاد شبکه توزیع دارد که به دلیل انسداد برخی معابر به کندی پیش می رود.

وی افزود: این شرکت با هیچ گونه کمبود یا نقصیه ای در راستای واگذاری انشعاب و یا تامین آب مصرفی شهروندان مسکن مهر مواجه نبوده و آمادگی واگذاری انشعاب به تمامی متقاضیان در این طرح را دارد.

کد مطلب 1513283

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