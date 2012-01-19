سند پنج ساله پژوهش خوزستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی شامگاه چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان، اظهار کرد: اقدامات استان در هفته پژوهش این هفته در کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ضمن تقدیر از اعضای کارگروه پژوهش استان عنوان کرد: از سال آینده به طور ویژه و در سطح وسیع تری به موضوع پژوهش و فعالیتهای مرتبط با آن و همچنین برگزاری نمایشگاه پرداخته خواهد شد.



حسینی با بیان اینکه متولی اصلی برگزاری هفته پژوهش در استان دانشگاه شهید چمران است، اظهار کرد: استانداری و دیگر دستگاه های مربوطه نیز با تمام توان در راستای توسعه علم و پژوهش به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه استان در حال پیگیری هستیم.



وی تصریح کرد: استانداری به منظور جذب اعتبارات برای برگزاری هرچه بهتر هفته پژوهش رایزنیهای خود را آغاز کرده چراکه این مجموعه به امر پژوهش و تقدیر از پژوهشگران در استان نگاه ویژه ای دارد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با اشاره به تاکید استاندار نسبت به تهیه برنامه و سندی پنج ساله برای پژوهش و فناوری در استان تصریح کرد: لازم است متولیان امر به منظور تهیه این سند همت گمارده و در این راستا نگاه ویژه ای به سند توسعه استان نیز داشته باشند. این موضوع باید مصوب شده و مورد توجه خاص مسئولان قرار گیرد.



معاون استاندار همچنین اظهار کرد: در تهیه این سند بحث آموزش و پرورش و بخش دانش آموزی باید در نظر گرفته شود.



وی همچنین در پایان با اشاره به توجه استاندار به امر خدمات رفاهی پژوهشگران، رسیدگی به امکانات کاری و شخصی آنان را امری ضروری دانست.



