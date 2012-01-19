نمایشگاه هفته پژوهش خوزستان بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زراسوندی شامگاه چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان، اظهار کرد: امسال بروشورهای نمایشگاه به دانشگاه بصره فرستاده شد، البته در سال آینده این بروشورها به زبان‌ عربی برای آنها فرستاده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ارتباطات علمی با دانشگاه های منطقه، بهتر است سال آینده نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بین المللی شود و از کشورهای عراق و کویت نیز دعوت به عمل آید.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: برای بهتر برگزار شدن هفته پژوهش از 320 نفر با تحصیلات مختلف نظرسنجی انجام شده است که نتایج آن حاکی از رضایت نسبی مردم از نمایشگاه است.



زراسوندی یکی از مشکلات در اجرای برنامه های هفته پژوهش را تداخل برنامه های متعدد در استان عنوان کرد و اینکه همزمان با هفته پژوهش ارگانهای دیگر نیز بعضا برنامه اجرا می‌کنند که هم به خودشان و هم به برنامه ما لطمه وارد می شود.



وی افزود: بهتر است یک کمیته برای هفته پژوهش تشکیل شود که برای هفته پژوهش برنامه ریزی سالانه انجام شود و حجم عظیم کارها در این هفته نباشد؛ یک متولی نیز برای هفته پژوهش در شورای آن مشخص شود.



