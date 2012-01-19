  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

عظیمی:

مسئولان نگاه ویژه ای به رفع مشکلات آموزش و پرورش داشته باشند

مسئولان نگاه ویژه ای به رفع مشکلات آموزش و پرورش داشته باشند

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: مردم و مسئولان امور فرهنگی کشور باید نگاه ویژه ای به پیگیری و رفع مشکلات آموزش و پرورش داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی گفت: بیش از 1.7 میلیارد تومان اعتبار در سفر مقام رهبری به کرمانشاه برای ساماندهی و بهسازی فضاهای آموزشی شهرستان جوانرود اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: این میزان اعتبار برای احداث دو مدرسه 12 کلاسه یاسر و هشت کلاسه کوثر در این شهرستان اختصاص یافته است.

عظیمی افزود: سرمایه گذاری برای روی حوزه آموزشی، در بلندمدت نتایج و آثار مثبتی بر جامعه خواهد داشت.

فرماندار جوانرود گفت: مردم و مسئولان امور فرهنگی کشور باید، نگاه ویژه ای به پیگیری و رفع مشکلات آموزش و پرورش داشته باشند.

عظیمی افزود: آموزش و پرورش به علت، گستردگی حوزه کاری نمی تواند به تنهایی بحث آموزشی را ساماندهی کند، لذا نیاز به تعامل و همراهمی دیگر نهادها دارد.

فرماندار جوانرود در پایان گفت: آموزش و پرورش این شهرستان آماده برگزاری آیینهای دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.
 

کد مطلب 1513288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها