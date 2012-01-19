مدافعان بارسا شکست رئال را در "سانتیاگو برنابئو" رقم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا در حالی که یک گل از میزبان خود عقب افتاده بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت. "کریس رونالدو" که در چند هفته اخیر با انتقاد هواداران تیمش روبه‌رو شده بود در دقیقه 11 بازی روی پاس در عمق زیبای "کریم بنزما" صاحب توپ شد و با عبور از "جرارد پیکه" با یک ضربه سنگین توپ را به تور دروازه "خوزه مانوئل پینتو" چسباند.

در ادامه بارسا برای به تساوی کشاندن بازی موقعیت‌هایی روی دروازه رئال ایجاد کرد اما نتوانست به گل تساوی دست پیدا کند. "په‌په" و "ریکاردو کاروالیو" در این دیدار خوش شانس بودند که از داور کارت قرمز دریافت نکردند. په په در نیمه دوم در یک صحنه با استوک خود از روی دست لیونل مسی که روی زمین نشسته بود رد شد که این حرکت عجیب او اعتراض بازیکنان بارسا را هم به همراه داشت.

بازی با برتری یک بر صفر تیم رئال دنبال می شد تا اینکه در نیمه دوم و در دقیقه 49 کارلس پویول با یک ضربه سر روی کرنر ارسالی ژاوی توپ را وارد دروازه کاسیاس کرد و بازی را به تساوی کشاند.

بارسا در دقیقه 77 روی پاس دیدنی مسی و ضربه "اریک ابیدال" به گل دوم رسید تا بار دیگر در سانتیاگوبرنابئو شاگردان خوزه مورینیو را شکست دهد.

پپ گواردیولا از سال 2008 تا به حال که هدایت بارسا را برعهده داشته آمار فوق العاده‌ای در سانتایگوبرنابئو کسب کرده است، او تا به حال چهار پیروزی و دو تساوی در برنابئو کسب کرده است.

در چارچوب دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا موسوم به "کوپا دل ری" تا به این لحظه سه بازی برگزار شده که نتایج آنها به شرح زیر است:

* اسپانیول 3 - میراندس 2

* آتلتیک بیلبائو 2 - رئال مایورکا صفر

* رئال مادرید یک - بارسلونا 2

دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری یک بازی طبق برنامه زیر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* والنسیا - لوانته