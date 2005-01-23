سرمربي تيم فوتبال استقلال درجزيره قشم

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از آنكه اردوي استقلالي ها درامارات منتفي شد، مسوولان اين باشگاه تصميم گرفتند تا اردوي بين فصل خود را با توجه به دعوت مسوولان ورزشي اين جزيره درقشم برپا نمايند.

به همين خاطراميرقلعه نويي سرمربي اين تيم براي بررسي امكانات و شرايط اردويي اين جزيره راهي قشم شده تا درصورت وجود برخي كمبودها تا پيش ازاعزام تيم برطرف شود.

قراراست استقلال دراين اردوچند ديداردوستانه با تيمهاي محلي و احتمالا يكي دوتيم ليگ برتري داشته باشد. دراين اردوتمامي بازيكنان استقلال به جز توپالوويچ حضورخواهند داشت. ضمن اينكه گمالوويچ مربي اين تيم نيزبه دليل سفربه كشورش دراين اردو غايب است.