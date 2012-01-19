سوگواره ملی" 72 راوی آسمان " در خراسان جنوبی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه سوگواره ملی 72 راوی آسمان، به فعالیت های انجام شده در راستای برگزاری این سوگواره اشاره کرد و اظهار داشت: این سوگواره در پنج بخش عکس، پوستر، نمایش رادیویی، فیلم و شعر برگزار شده است.

مهدی حبیبی از ارسال هشت هزار و 721 اثر به دبیرخانه این سوگواره خبر داد و گفت: در بخش شعر یک هزار و 150 اثر، فیلم 68 اثر از 66 فیلمساز، نمایش رادیویی 75 اثر از 32 هنرمند، پوستر 752 اثر از 236 هنرمند، عکس شش هزار و 437 اثر از 619 هنرمند به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

وی با اشاره به استقبال باشکوه هنرمندان کشور از این سوگواره، بیان کرد: تنوع آثار از حیث جغرافیایی گسترده بوده و از 30 استان کشور در بخش های مختلف آثار به این سوگواره ارسال شده است.

حبیبی اضافه کرد: تاکنون سوگواره 72 راوی آسمان دو دوره به صورت استانی و منطقه ای برگزار شده و امیدواریم با استقبال بی نظیری که از سوگواره ملی شده، این سوگواره و اهداف آن جهانی شود.

وی با بیان اینکه این سوگواره تنها منحصر به هنرمندان نبوده و به دلیل واقع شدن در ایام اربعین حسینی و ماه صفر عموم مردم از این سوگواره بهره برداری معنوی کرده اند، افزود: برای تحقق این هدف نمایشگاهی با غرفه های عرضه محصولات عاشورایی و مذهبی در محل نمایشگاه های بین المللی راه اندازی شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی همچنین برگزاری نمایشگاه عکس سوگواره در نگارخانه بهمن، برگزاری نمایشگاه پوستر در نگارخانه شهر، تعزیه خوانی هنرمندان سبزواری و موسیقی آیینی از استان بوشهر را از جمله برنامه های جانبی این سوگواره ذکر کرد.