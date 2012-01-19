میلان با گل "پاتو" از سد نوارا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا "استفان الشراوی" در دقیقه 24 بازی روسونری را پیش انداخت اما "ایوان رادووانوویچ" در دقیقه 88 بازی را به تساوی کشاند.

بازی با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید تا برنده در وقت‌های اضافه مشخص شود. پاتو موفق شد در دقیقه 10 نیمه اول وقت اضافه گل برتری را برای میلان به ثمر برساند و امیدهای تیم انتهای جدولی نوارا را برای صعود به دور بعدی رقابت‌ها از بین ببرد.

پیش از این تیم‌های یوونتوس، سیه‌نا، رم، لاتزیو، کیه‌وو و ناپولی صعود خود را به دور بعدی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا موسوم به کوپا ایتالیا قطعی کرده بودند. در آخرین دیدار این مرحله اینتر امشب میزبان جنوآ خواهد بود.

