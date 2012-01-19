برپایی هفته فرهنگی اصفهان در ژاپن/ تبادلات فرهنگی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کین ایچی کومانو چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ژاپن در اصفهان گفت: این برنامه در گذشته چندین بار در تهران برگزار شده است اما برای نخستین بار است که در اصفهان برگزار می‌شود.

وی ضمن تشریح برنامه‌های هفته فرهنگی ژاپن در اصفهان اظهار داشت: هنرمندان گروه هنری گون ئن که تعداد آنها هشت نفر است در تهران و اصفهان کارهای خود را در این مدت به نمایش می‌گذارند.

مینیاتور شبیه نقاشی سنتی ژاپن است

کومانو نقاشی سنتی ژاپن را همچون هنر مینیاتور در ایران دانست و گفت: از جمله آثاری که در این نمایشگاه ارائه می‌شود علاوه بر نقاشی سنتی، خطاطی و مراسم چای خوری ژاپن است که این موضوع پس زمینه فلسفی هم دارد.

سفیر ژاپن ادامه داد: در هر صورت امید است تا در طول مدت برگزاری این هفته فرهنگی هنرمندان ایرانی با هنرمندان ژاپنی آشنا شوند، تا در نهایت وجوه مشترک ایران و ژاپن را نیز دریافت کنند چرا که این امر به تبادلات فرهنگی، هنری میان ایران و ژاپن موثر خواهد بود.

وی گفت: وجود همین وجوه مشترک در نهایت به توسعه روابط میان دو کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

سفیر ژاپن در ادامه سخنان خود بر لزوم دو جانبه بودن تبادلات فرهنگی، هنری نیز تاکید و یادآور شد: همان‌گونه که برنامه فرهنگی ژاپن در ایران برگزار شد امید است برنامه فرهنگی ایران در ژاپن نیز برگزار شود.

کمک مردم ایران به مناطق آسیب دیده ژاپن حس همدلی را تقویت کرد

کومانو در ادامه سخنان خود از دیگر اهداف برگزاری هفته فرهنگی ژاپن در ایران و اصفهان را تشکر از مردم ایران دانست که در زلزله و سونامی ژاپن کمک شایانی به مردم مناطق آسیب دیده کردند.

وی ادامه داد: در زلزله و سونامی شرق ژاپن، دوستان ما در ایران اظهار تاسف، همدردی و کمک به این مردم داشتند که این موضوع خود تشویق بزرگی برای مناطق آسیب دیده شد.

سفیر ژاپن ادامه داد: در واقع این یاری و کمک ایرانیان خود مبین و گویای همان شعر معروف "بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند" است و می‌خواهم از کل مردم ایران و اصفهان تشکر کنم، چرا که مردم ژاپن از جمله مناطق آسیب دیده از این نشاط و همدلی بود که تشویق شدند تا به بازسازی اقتصاد و جامعه مناطق آسیب دیده خود بپردازند.