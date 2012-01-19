عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*آسیا

- ترکیه حمله به سفارت خود در بغداد را محکوم کرد.

"عبدالکریم لعیبی" وزیر نفت عراق گفت: عراق همانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر می پذیرد.

- تیم ناظران اتحادیه عرب از استان "السویداء" سوریه بازدید کردند.

*آفریقا

- "عبدالرحیم حسین" وزیر دفاع سودان از خودکفایی این کشور در زمینه ساخت سلاح خبر داد.

- دولت اتیوپی بر برخورد جدی با تروریستها در این کشور تاکید کرد.

*آمریکا

- "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: ارتش آمریکا آماده مقابله با تهدید ایران در زمینه بسته شدن تنگه هرمز است.

- "تامی ویتور" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: بسته شدن تنگه هرمز خط قرمز محسوب می شود و ناوهای جنگی ما در منطقه با هر تلاش ایران در این زمینه مقابله خواهند کرد.

- یک مسئول در کنگره آمریکا از اردن خواست که هر چه سریعتر سفیر خود را به رژیم اسرائیل اعزام کند.

*اروپا

- "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس مدعی شد: "بشار اسد" دیکتاتور شکست خورده ای است و ایران و حزب الله از آن حمایت می کنند.

- کارکنان بخش فرودگاهی قبرس در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی این کشور اعتصاب کردند.

- یک بمب مربوط به جنگ جهانی دوم در جنوب فرانسه کشف شد.

*آسیای شرقی

- آنفولانزای پرندگان دو نفر را در کامبوج و ویتنام از پای درآورد.

- "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان درباره بحران سیاسی به دادگاه عالی این کشور فرا خوانده شد.