آیین های فجر در آزادشهر با شکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی صبح پنجشنبه در جمع اصناف شهرستان افزود: امسال دهه فجر را با یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب هرچه با شکوهتر برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: سعی شود ضمن رعایت صرفه جویی با آذین بندی شهر جلوه خاصی به این جشن بزرگ انقلاب دهید.

فرماندار آزادشهر با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفندماه از همه قشر اصناف شهرستان خواست حضور پرشور در این انتخابات داشته باشند.



دهنوی بیان داشت: با حضور پرشور در انتخابات یکبار دیگر مشت محکمی به دهان استکبار جهانی بزنید.



آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.