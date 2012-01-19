تلاش برای رفع مشکل آب 5 روستای پلدختر/ دو راهکار شرکت آبفار

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار دو گزارش در خبرگزاری مهر پیرامون مشکل سختی آب 5 روستای پلدختر از جمله روستای دره خزینه اظهار داشت: آب روستاهای دره خزینه، آخور رخش، چم گز، چم گرداب و جلوگیر پیش از این توسط یک چاه آبرفتی تامین می شد که به دلیل خشکسالیهای چند سال گذشته این چاه با کاهش شدید آبدهی مواجه شده است.

وی ادامه داد: در این راستا به منظور رفع مشکل کمبود آب در روستاهای یاد شده طی چندین مرحله بررسی کارشناسان آب منطقه ای استان لرستان یک نقطه برای حفر چاه جدید مشخص شد که متاسفانه فاقد آبدهی بود.

عکسها تزئینی است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان ادامه داد: با توجه به نرسیدن به آب در نقطه جدید مجدد انجام مطالعات ژئوفیزیک انجام و با بررسی کارشناسان حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای دره خزینه در دستور کار قرار گرفت.

کاکاوند تصریح کرد: این حلقه چاه به لحاظ آبدهی در سطح بالا ولی به لحاظ کیفیت آب، میزان سختی آن کمی بالاتر از حد معمول است که البته این میزان سختی آب اثر بهداشتی نداشته و عوارض پوستی نیز به دنبال ندارد.

وی با اشاره به پیگیری های خبرگزاری مهر و طرح مشکلات روستائیان گفت: در این راستا شرکت آبفار دو گزینه را برای رفع مشکل روستائیان در دستور کار قرار داده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان پیگیری برای حفر چاه جدید خارج از منطقه را یکی از راهکارهای در دستور کار عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه کیفیت آب زیرزمینی منطقه دارای کیفیت یکسان با آب کنونی است به دنبال حفر چاه در خارج از منطقه و انتقال آب هستیم.

کاکاوند یادآور شد: بررسی و امکان سنجی برای نصب آب شیرین کن بر روی چاه آب روستا یکی دیگر از راهکارهایی است که پیگیری می کنیم.

وی یادآور شد: شرکت آبفار لرستان در راستای اهداف خود که همانا تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستائیان است از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نخواهد کرد.

بنابر این گزارش پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به "تلخ بودن" آب شرب در 5 روستای پلدختر پرداخته بود که منجر به تشکیل جلسه برای رفع مشکل روستائیان در فرمانداری این شهرستان و پیگیری ویژه مدیر عامل رسانه ای شرکت آبفار لرستان شد.

این در حالیست که مطابق آزمایشات شرکت آبفار و همچنین شبکه بهداشت استان لرستان که نتایج آن برای خبرگزاری مهر نیز ارسال شده است آب این روستاها به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد ولی به خاطر بالا بودن مقدار سختی طعم آن مطلوب نیست.

مدیر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق آزمایشگاهای صورت گرفته در آزمایشگاه این شرکت و مرکز بهداشت استان آب روستاهای یاد شده به لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی ندارد.

سعید رضا حاجی زاده با تاکید بر اینکه همه پارامترهای آب در میانگین استاندارد قرار دارند، یادآور شد: این آب طبیعتا شبیه آب موجود در خرم آباد نیست چرا که در منطقه اصلا آب شیرین نداریم ولی به لحاظ شاخص های بهداشتی این آب هیچ گونه مشکلی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ذائقه مردم نسبت به این آب حساس شده است، یادآور شد: املاح موجود در این آب قابل مقایسه با آب شهرهایی مانند بروجرد و خرم آباد نیست ولی این آب هیچ گونه مشکل بهداشتی ایجاد نمی کند.

حاجی زاده عنوان کرد: با این حال کار آبرسانی سیار برای آب شرب به منظور تامین رضایت مردم در دستور کار گرفته است.

به هر روی امید می رود با توجه به پیگیری های شرکت آبفار لرستان یکی از دو راهکار یاد شده به نتیجه رسیده و مشکل کیفیت آب دو هزار روستایی پلدختر نیز رفع شود.