پروژه ساماندهی رودخانه کرج معطل مانع تراشی دستگاهها

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه ساماندهی رودخانه کرج مدتهاست در دستور کار شهرداری کرج قرار دارد و مدیریت شهری در این راستا از هیچ کوششی برای به نتیجه رساندن این پروژه مهم شهری فروگذار نکرده است.

وی با ابراز گلایه مندی از عدم همکاری دستگاهها در اجرای این پروژه افزود: ساماندهی رودخانه کرج و اجرای پروژه آن معطل موافقت سازمان آب منطقه ای است و مشکلی در خصوص سرمایه گذاری در این پروژه وجود ندارد.

شهردار کرج از توان این مجموعه بدون مشارکت سرمایه گذاران برای اجرای پروژه فوق خبر داد و گفت: شهرداری کرج در حالی خود به تنهایی توانایی اجرای فاز اول پروژه ساماندهی رودخانه کرج را دارد که متاسفانه برخی مانع تراشیها تاکنون مانع از اجرای این پروژه مهم شهری شده است.

وی با برشمردن ویژگیهای طبیعی و جاذبه های گردشگری رودخانه کرج اجرای پروژه ساماندهی رو موجب تغییر سیمای شهری، جذب گردشگر، افزایش سرانه های تفریحی، رفاهی و خدماتی و اشتغالزایی برای شهر خواند و از اهتمام جدی دستگاه متبوع خود برای اجرای این پروژه خبر داد.

آقازاده گفت: باید دستگاهها به ویژه آب منطقه ای همکاری لازم را در اجرای این پروژه به انجام رساند و از مانع تراشی بپرهیزد.

وی با اشاره به تاکید شهرداری بر حفظ مسائل زیست محیطی و بهداشتی رودخانه کرج و حفظ حریم آن از اجرای پروژه توسط مشاوران امین وزارت نیرو با کارنامه کاری قابل قبل در اجرای پروژه های ملی در حوزه سازمانهای آب خبر داد و اطمینان خاطر داد: در صورت همکاری آب منطقه ای در اجرای این پروژه هیچ گونه صدمه ای به حریم رودخانه و مسائل زیست محیطی آن وارد نشود.

وی ادامه داد: در فاز اول این پروژه در صورت رفع موانع موجود، قصد داریم محوطه مقدماتی را شامل استخر، فضای سبز، پارکینگ و ... را آماده کنیم.

شهردار کرج گفت: ایجاد مراکز تفریحی رفاهی خدماتی در فاز دوم اجرایی این پروژه پیش بینی شده است.

وی هزینه اجرای فاز اول اجرای این پروژه را 10 میلیارد تومان برشمرد و تاکید کرد: اگر زمینه اجرایی شدن فاز اول فراهم شود به مرور می توان برای اجرای فازهای دیگر از جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی بهره گرفت.

خبرگزاری مهر در گفتگوهای بعدی موانع اصلی اجرای این پروژه مهم را بررسی خواهد کرد.