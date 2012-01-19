انقلاب اسلامی بارقه امید در دل مستضعفان عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح پنج شنبه در مراسمی که به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در مدرسه راهنمایی حضرت خدیجه (س) گیلاوند برگزار شد، با اشاره به روند شکل گیری انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی حرکتی بر مبنای اسلام و حقیقت خواهی بود که در خرداد 42 با رهبری امام خمینی(ره) کلید خورد و با عنایت خداوند متعال و حضور مردم در 22 بهمن 57 و در کمترین زمان ممکن به پیروزی رسید.

وی تصریح کرد: مردم ایران در دوران ستمشاهی در فقر و سختی به سر می بردند چراکه ایران یک کشور وابسته بود که استکبار جهانی منابع و سرمایه های آن را غارت می کرد و در عوض سلاحهای زیادی در اختیار رژیم برای سرکوبی مردم قرار می داد.

این مسئول ادامه داد: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست چپاولگران این سرزمین قطع شد و همه دولتها تلاش کردند تا غبار محرومیت را از چهره این سرزمین بزدایند و اوج این خدمت رسانی را در دولتهای نهم و دهم شاهد هستیم که حتی به دورترین نقاط نیز خدمات ارائه شده است.

وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و صنعتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز به لحاظ پیشرفت علمی در همه علوم همچون هوافضا، هسته ای، نانوتکنولوژی، پزشکی و دفاعی در دنیا سرآمد هستیم و دشمنان ما نیز از این موضوع نارحتند و احساس خطر می کنند.

فرماندار شهرستان دماوند افزود: اما به رغم همه دشمنیها و به برکت انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در مسیری حرکت می کنیم که به کشوری کاملاً مستقل تبدیل شویم.

وی به تشکیل شوراهای آموزش و پرورش نیز اشاره کرده و بیان داشت: در قانون اساسی زمینه نقش آفرینی مردم در همه ارکان تصمیم گیری کشور به خوبی مشهود است و شکل گیری شوراهای آموزش و پرورش نیز بر همین اساس است که دخالت همگانی در نظام تعلیم و تربیت شکل گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان همچنین هدف این شورا را شرکت آحاد مردم در تصمیم گیریهای آموزشی و پرورشی و استفاده از همه ظرفیتها برای پیشرفت در این حوزه ارزیابی کرد.