رعایت اخلاق انتخاباتی تضمین کننده انتخاباتی سالم و با شکوه است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخابات گفت: در امر انتخابات گروههای مختلفی فعالیت داشته که هریک بر حسب نوع فعالیتهای خود، ملزم به رعایت اخلاق و اصول خاصی هستند.



وی، مدیران و مسئولان اجرائی انتخابات و در واقع برگزار کننده های انتخابات، کاندیداها و هوادارانشان و رای دهنده ها را از جمله گروه های مرتبط با امر انتخابات برشمرد و در تشریح اخلاق انتخاباتی که هریک از این گروهها ملزم به رعایت آن هستند گفت: هرکدام از این گروهها ملزم به رعایت اخلاق و اصول انتخاباتی خاصی هستند و در صورت عدم رعایت آن اصول، شرعا و عرفا مرتکب تخلف شده اند.



وی افزود: برگزار کنندگان و مجریان امر انتخابات باید قانونگرا و امانتدار آرای مردم بوده و در راستای ایجاد جو سیاسی و اجتماعی آرام همراه با شور و نشاط انتخاباتی تلاش کرده و اصل بی طرفی را سرلوحه اقدامات و فعالیت های خود قرار دهند.



رجبی گفت: رای دهنده ها باید حس مسئولیت برای تعیین سرنوشت استان و شهرستان خود داشته و برخود واجب بدانند با حضور حداکثری در صحنه انتخابات میزان تعصب و مسئولیت خود در تعیین نمایندگان شهر و دیار خود را اعلام کنند.



وی افزود: رای دهنده ها باید با بصیرت کافی و لازم و شناخت صحیح از کاندیداها در انتخابات حضور یابند و انتخابی هوشمندانه داشته باشند تا تکلیف شرعی و قانونی خود را تمام و کمال انجام داده باشند.



انتخابات صحنه مسابقه خدمتگزاری باشد نه رقابت برای قدرت



رئیس ستاد انتخابات استان البرز در خصوص اخلاق انتخاباتی کاندیداها و داوطلبان ورود به خانه ملت گفت: کاندیداها، رعایت قانون را در راس امور فعالیت های خود قرار دهند و از تبلیغات زودهنگام و یا تلاش برای تخریب کاندیدای دیگر خودداری کنند.



وی تصریح کرد: کاندیدای ورود به مجلس شورای اسلامی باید انتخابات را صحنه مسابقه و رقابت برای خدمتگزاری به مردم دانسته و هرگز برای کسب مقام، قدرت و ثروت پا به این صحنه خطیر نگذارند.



وی گفت: تبلیغات کاندیداها باید در زمان مقرر و قانونی و در چارچوب قانون باشد و هرگز در تبلیغات خود وعده های ناممکن و یا خارج از اختیارات یک نماینده را به مردم ندهند.



رجبی تاکید کرد: رعایت اخلاق انتخابات و پایبندی به اصول و قوانین تعیین شده بی شک انتخاباتی شایسته و در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطابق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری را رقم خواهد زد.

