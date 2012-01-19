انقلاب ایران انقلاب ارزشهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی پیروزی انقلاب اسلامی را احیا هویت و منزلت ایران و بازسازی هویت دینی و ملی ایرانیان فراخواند و گفت: شناخت و ارزیابی هرانقلابی بدون توجه به دستاوردهای آن امکان پذیر نیست و اهمیت این موضوع وقتی بیشتر رخ می دهد که بدانیم حفظ انقلاب اسلامی ارتباط بسیار مهمی با شناخت دستاوردهای آن دارد .

وی با تأکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب گفت: امروزه بر ملت ایران خصوصا بر جمیع مسلمانان واجب است که ازاین امانت الهی به دقت مراقبت کنند و باعث ترویج این دستاوردها در جامعه شود .

این مسئول گفت: اسلامی بودن، عدم وابستگی به استعمارگران و اتکاء به پشتوانه قوی مردمی به رهبری همه جانبه ی امام راحل از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است .

استاندار ایلام گفت: همایش انتخابات باید و نباید ها در دانشگاه ایلام برگزار می شود .