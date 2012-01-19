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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

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انقلاب ایران انقلاب ارزشهاست

انقلاب ایران انقلاب ارزشهاست

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: انقلابی که برای خدا و معنویت باشد انقلاب ارزشهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی پیروزی انقلاب اسلامی را احیا هویت و منزلت ایران و بازسازی هویت دینی و ملی ایرانیان فراخواند و گفت: شناخت و ارزیابی هرانقلابی بدون توجه به دستاوردهای آن امکان پذیر نیست و اهمیت این موضوع وقتی بیشتر رخ می دهد که بدانیم حفظ انقلاب اسلامی ارتباط بسیار مهمی با شناخت دستاوردهای آن دارد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب گفت: امروزه بر ملت ایران خصوصا بر جمیع مسلمانان واجب است که ازاین امانت الهی به دقت مراقبت کنند و باعث ترویج این دستاوردها در جامعه شود.

این مسئول گفت: اسلامی بودن، عدم وابستگی به استعمارگران و اتکاء به پشتوانه قوی مردمی به رهبری همه جانبه ی امام راحل از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

استاندار ایلام گفت: همایش انتخابات باید و نباید ها در دانشگاه ایلام برگزار می شود.

وی گفت: مهمترین هدف برگزاری این همایش فرهنگ سازی و آماده نمودن مردم و مسولان و کاندیداهای محترم در جهت هرچه سالمتر بوده انتخابات پیش روی است.

کد مطلب 1513306

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