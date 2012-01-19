هیئت بسکتبال البرز به مصاف آرارات تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال البرز جمعه 30 دی ماه ساعت 16 در هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته یک به مصاف آرارات تهران می رود.



امیر واحد پور سرداور، علی نوروزیان داور اول، جعفر درانی داور دوم و بهرام منصوری ناظر این دیدار هستند.



جمعه 30 دی ماه 10 دیدار در هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته یک کشور پیگیری خواهد شد.



هیئت بسکتبال البرز با 13 بازی، 2 برد، 11 باخت، 87 گل زده، یک هزار و 93 گل خورده و 15 امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی گروه B مسابقات لیگ دسته یک کشور قرار دارد.



تیم آرارات تهران نیز با 13 بازی، 10 برد، سه باخت، 915 گل زده، 835 گل خورده و 23 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.



هیئت بسکتبال البرز بازی قبل خود در هفته سیزدهم مسابقات لیگ دسته یک کشور در مقابل قصر گیلان با نتیجه 93 بر 77 واگذار کرد.

