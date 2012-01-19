برنامه های دهه فجر در دماوند با طراوت ویژه ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح پنج شنبه در چهارمین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان دماوند در محل فرمانداری، با اشاره به جلسات مقدماتی و تصمیمات اتخاذ شده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم دهه مبارک فجر، افزود: برای این منظور در کنار کمیته های فعال در این عرصه، کمیته نظارت و ارزیابی نیز به هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاهها خواهد پرداخت.

وی تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازتوان و قدرت لازم برای برخورد و مقابله با هرگونه تهدید دشمنان برخوردار است.

دشمن با به راه انداختن جنگ روانی قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد

این مسئول ادامه داد: دشمن زبون انقلاب اسلامی در این مقطع حساس برای مأیوس کردن مردم و تشویق به عدم حضور آنان در انتخابات از همه توان و ظرفیت خود استفاده می کند و با به راه انداختن جنگ روانی همچون طرح تشدید تحریمها، قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد.

وی بیان داشت: امروز ایران اسلامی دارای توان، ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برای مقابله با این تهدیدات است و به لطف خدا و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور و شعور مردم هم در مراسم ایام دهه مبارک فجر و هم در انتخابات پیش رو، بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام و انقلاب خواهند زد.

عالیترین مقام اجرایی در شهرستان دماوند همچنین از تشکیل ستاد حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با حضور نخبگان و فرهیختگان شهرستان در راستای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات و با هدف بررسی راهکارهای نیل به این هدف عالی در شهرستان تشکیل می شود.

گفتنی است، در این جلسه مسئولان کمیته های مختلف ستاد، برنامه های محوری ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را اعلام کردند که عمده ترین آنها شامل نواخته شدن زنگ انقلاب، گلباران تصویر حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، غبارروبی گلزار شهدا، افتتاح نمایشگاه موزه عبرت، افتتاح پروژه های عمرانی و حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن خواهد بود.