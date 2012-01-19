تکذیب شایعه رفتن مرتضی حیدری/ بسته شدن پرونده برنامه "جمع ما"

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صدرعاملی؛ کارگردان سینما و تلویزیون هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: تربیت نیروی هنری جزو وظایف صدا و سیماست و نباید جوانان با استعداد رها شوند.
- هفته گذشته شایعاتی مبنی بر رفتن مرتضی حیدری؛ مجری با سابقه تلویزین شنیده شد. وی در گفتگو با خبرگزاری مهر در واکنش به شایعه فرارش از کشور گفت: متاسفانه عدهای از فرصتها استفاده کرده و به دنبال سوءاستفاده هستند. ولی فضای حرفهای خبرنگاری چنین شایعاتی را نمیپذیرد. من خاک پای مردم ایران هستم.
- نشست برنامهسازان معارف سیما هفته گذشته برگزار شد. در این نشست رئیس ستاد اقامه نماز گفت: صداوسیما و به خصوص برنامههای معارفی باید زیباییها و شیرینیهای اسلام را بیان کنند.
- رضا پورحسین؛ مدیر شبکه مستند و مجری مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ گفت: کتابی که با موضوع انتخابات مینویسم یک تحلیل روانشناختی است که سال ۹۱ منتشر خواهد شد.
- شبکه دو به تازگی گروه خانواده را راهاندازی کرده است. همچنین مریم جلالی مدیر سابق گروه اجتماعی شبکه تهران به عنوان مدیر گروه خانواده شبکه دو منصوب شد.
- هفته گذشته رضا پورحسین؛ مدیر شبکه مستند با اعلام اینکه اولویت این شبکه در ساخت مستندهای اجتماعی است، گفت: برنامه "شبهای مستند" به طور ویژه در دهه فجر و عید نوروز پخش میشود.
- صادق پهلوانزاده؛ مدیر شبکه شما هفته گذشته اعلام کرد برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر وقتی اثرگذار و دارای بازخورد مثبت در آینده خواهد بود که طی آن دست هنرمندان شهرستانی را بگیریم و به آنها بها بدهیم.
مدیر شبکه شما با بیان این که بیشک برپایی جشنواره فیلم فجر در استانها، رویداد مبارکی برای شهروندان ایرانی است، خاطرنشان کرد: با جلوگیری از تک قطبی بودن این جشنواره در تهران، علاوه بر ترغیب هنرمندان و سینماگران شهرستانی، رونق سینما و شکوفایی استعدادها را نیز شاهد خواهیم بود.
- هفته گذشته آخرین قسمت از سری اول برنامه "جمع ما" به تهیهکنندگی الهه بهبودی و اجرای آزاده نامداری به پایان رسید. هنوز مشخص نیست سری دوم این برنامه چه زمانی روی آنتن برود.
- محمدتقی فهیم، منتقد سینما و تلویزیون معتقد است تبلیغات اسپانسر در مجموعه تلویزیونی "پنجره" بیمنطق است و گل درشت بودن آن برای مخاطبان آزاردهنده شده است.
- کامران تفتی بازیگر مجموعه تلویزیونی "پنجره" درباره حضور در این مجموعه و رضایت از حاصل کار گفت: قصه بسیار خوب بود اما ما گاهی فیلمنامههایی میخوانیم که علیرغم قوت طرح متاسفانه در پخش اتفاقات دیگری برای آنها میافتد و صدمه میبینند.
- میر جعفری درباره نقشی که در سریال "شیدایی" ایفا کرد، گفت: به عنوان یک بازیگر دوست داشتم نقش حمید را ایفا کنم؛ چرا که همین چند وجهی بودن این شخصیت برایم خیلی جالب بود.
- حجتالاسلام و المسلمین حمید رسایی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به برنامه تلویزیونی "پارک ملت" با حضور یکی از نمایندگان سابق مجلس گفت: متاسفانه انتظار شنیدن چنین سخنانی را از پشت تریبون صداوسیما نسبت به ارکان انقلاب نداشتیم.
وی افزود: مسئولان این برنامه با دعوت از چهرههایی که مواضعشان مشخص و کاملا مشهور و معروف است، زمینه را برای بیان مطالبی از تریبون صداوسیما که رسانههای بیگانه و ضد انقلاب و همچنین رسانههای جریان سلطه آن را دنبال میکنند، فراهم میکنند به گونهای که این رسانهها از این مواضع استقبال کرده و تیترهای آنچنانی میزنند.
- محسن شریفزاده؛ مدیر شبکه جهانی رادیو صدای آشنا از پخش برنامهای از نوفل لوشاتو درباره خاطرات امام خمینی (ره) به صورت همزمان در رادیو صدای آشنا و شبکه جامجم خبر داد.
- حجتالاسلام ملک محمدی؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سریال "تاثریا" حاوی پیامهای زیاد، آموزنده، تکاندهنده و پر مخاطب است.
- محمدمهدی عسگرپور؛ کارگردان مجموعه "شیدایی" معتقد است: ما قصد داشتیم التهاب را در داستان "شیدایی" کمی بالاتر ببریم که بیننده را به فکر وادار کنیم تا قصه را رها نکند. تصور شخصی من این نبود که مخاطب را عصبی میکنم؛ میخواستم آنها را درگیر قصه کنم تا خودشان را در بطن داستان ببینند.
- سمیرا رستمی؛ مدیر روابط عمومی شبکه یک ضمن تأیید خبر پخش دو قسمت پایانی مجموعه "تا ثریا" طی امشب و فرداشب، هرگونه اصلاحات و ممیزی آن را تکذیب کرد.
- علی دارابی؛ معاون سیما به سه مدیر ارشد این سازمان به خاطر ساخت سریال های تلخ و ناگواری مانند "تا ثریا"، "شیدایی" و "پنجره" تذکر جدی داد.
- رئیس رادیوی پاکستان از بخشهای مختلف معاونت برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. مرتضی سولنگی در دیدار با رسول مولایی مدیرکل روابط عمومی و علی ساقیان مدیر کل شبه قاره و شرق آسیای معاونت برون مرزی گفت: با توجه به مشترکات فراوان دو ملت ایران و پاکستان، حضور خبرنگاران در دو کشور برای انعکاس واقعیتها و رفع برخی شبهات که از سوی رسانههای بیگانه ترویج میشود ضروری است.
- اولین جشنواره "صدا و رسانه" با مشارکت 20 شبکه رادیویی 24 بهمن برگزار میشود. علیاکبر خدابخش، دبیر جشنواره صدا و رسانه معاونت صدا هدف این جشنواره را آگاهیبخشی به مخاطبان و تحرک و پویایی در جهت نهضت بهتر دیده شدن و بهتر شنیده شدن آثار شبکههای رادیویی خواند.
- محمد حسین صوفی؛ معاون صدا در جمع مدیران شبکهها و تلاشگران عرصه برنامهریزی رادیو داشتن هدف و برنامهریزی را باعث بهره مندی از وجود مخاطب و تحقق شعارهای تشخص، سرآمدی و مرجعیت رادیو برشمرد.
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