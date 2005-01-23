نماينده تبريز از توضيحات وزير اطلاعات درباره مقابله با قاچاق سوخت قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، اكبر اعلمي در سوال خود ازعلي يونسي وزير اطلاعات در خصوص ميزان قاچاق فرآورده هاي نفتي و اقدامات اين وزارتخانه براي پيشگيري از قاچاق كالا وسوخت و شناسايي حاميان قاچاقچيان توضيح خواست.

اعلمي با بيان اينكه طبق آمار رسمي روزانه بين 5 تا 6 ميليون ليتر فراورده هاي نفتي به خارج از كشور قاچاق مي شود اظهار داشت: دولت براي واردات 13 ميليارد و 643 ميليون ريال بررسي واردات بنزين در نظر گرفته شده، 39 درصد واردات به جيب قاچاقچيان مي رود كه هزينه اش را بايد ملت ايران بپردازند.

حجت الاسلام و المسلمين يونسي وزير اطلاعات در پاسخ به سئوال اعلمي در خصوص اينكه ارزيابي وزارت اطلاعات از ميزان قاچاق فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور چقدر است گفت: عمده منابع تامين اين ميزان سوخت قاچاق ، فروش سوخت خارج از شبكه رسمي مثل فروش سهميه ها از جمله سهميه كشتي ها، حمل و نقل عمومي و ... است.

وزير اطلاعات تصريح كرد: شيوه مبارزه وزارت اطلاعات با پديده قاچاق پليسي نيست ؛ازسوي ديگركنترل مرزها به دست وزارت اطلاعات نيست و ورود ما به اين موضوع ؛ براي كشف باندهايي است كه منجر به اصلاح سيستم مي شود.

يونسي با اشاره به رسيدگي به پرونده هاي مهمي كه منجر به كشف مقادير مهمي از سوخت وشناسايي دهها قاچاقچي شده است گفت: تاكنون 100 ميليون ليتر از انواع فرآورده هاي سوختي كشف شده است.

وزيراطلاعات با اشاره به برخي از پرونده هاي قاچاق كالا اظهار داشت: پرونده معروف به پرونده كشتي خالق در بوشهر كه از آن 13 ميليارد ليتر از فرآورده هاي نفتي قاچاق شده و مسوولان اصلي آن اكنون متواري و در خارج از كشور هستند ؛ گفت : پرونده ديگري در بوشهر ضبط و 2 شناور حامل سوخت و دستگيري 15 نفر كه تاكنون به قاچاق 5/1 ميليون ليتربنزين اعتراف كرده اند، در آذربايجان شرقي نيز تاكنون 20 پرونده در مراجع قضايي مطرح شده كه برخي به نتيجه نرسيده است.

وي افزود: در اصفهان 5 محموله نفت كش توقيف و 10 متهم به دادگاه معرفي شده اند ؛ همچنين پرونده ميعانات نفتي در هرمزگان اصفهان، بوشهر، كرج و تهران مفتوح است كه تاكنون اعتراف به 10 ميليون ليتر قاچاق كرده اند و متهمان عموما دستگير شده اند.

در قزوين نيز پرونده اي وجود دارد كه متهمان اعتراف به قاچاق 2 ميليون ليتر سوخت كرده اند، در همين استان پرونده ديگري وجود دارد كه 100 متهم دارد كه 11 نفراز آنها جرمشان اثبات ودستگير شده اند كه اين كارراتحت پوشش حلال هاي نفتي قاچاق انجام مي داده اند.

يونسي با اشاره به كشف 32 محموله قاچاق در تهران و همچنين تعداد ديگري در هرمزگان اضافه كرد: بيشترين كشفياتمان در هرمزگان است كه فقط در يك مورد، تعداد زيادي لنج كه كارشان قاچاق بوده شناسايي شده است.

وزير اطلاعات ادامه داد: درخراسان، كرمان و مرز پاكستان و افغانستان نيز موفق به كشف و ضبط مقادير زيادي قاچاق سوخت شده ايم.

يونسي در خصوص راهكارهاي مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي گفت: مادامي كه تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي با كشورهاي همسايه بسيار زياد است اين مشكل باقي خواهد بود و تنها به سوخت هم منحصر نيست بلكه در مورد دارو و گندم نيز اين مشكل را داريم.

وزير اطلاعات از ديگر راههاي حل اين مشكل را عرضه رسمي و قانوني سوخت ايران به قيمت مناسب در جايگاههاي كشورهاي همسايه عنوان كرد و گفت: ما به التفاوت قيمت فروش كه رقم بسيار زيادي مي شود را مي توانيم براي بخشي از هزينه توسعه استانهاي محروم مرزي اختصاص دهيم.

گزارش خبرنگار پارلماني مهر مي افزايد: پس از توضيحات وزير اطلاعات، اكبر اعلمي نماينده تبريز اعلام كرد از پاسخ وزير قانع نشده است و سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد .