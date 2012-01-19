درآمد موقوفات ایلام به 170 میلیون ریال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: ایجاد موقوفات جدید، توسعه موقوفات و حفظ وضعیت مطلوب از مهمترین اهداف و اولویت های اداره اوقاف و امور خیریه استان است .

وی ادامه داد: در سال گذشته درآمد موقوفات استان 60 میلیون ریال بوده است که این مبلغ در سال جاری به 170 میلیون ریال افزایش یافته است .

استاندار ایلام نیز اظهار داشت: ریشه وقف بر مبنای تکلیفی است که دین مبین اسلام به واسطه حضور و تأثیر آن در جامعه بر عهده فرد نهاده است .

مجتبی اعلایی با بیان اینکه مبنای وقف اعتقاد است، تصریح کرد: باید مبانی اعتقادی و ارزشی در راستای ترویج و شناسایی فرهنگ وقف در جامعه و در قالب برنامه ها و طرح های تخصصی ویژه بررسی و ساماندهی شود .