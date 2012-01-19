سوگواره شعر "مشک تشنه" در دهدشت گشایش یافت

آزاد خردمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این سوگواره شاعرانی از استانهای خوزستان، چهار محال و بختیاری، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به رقابت می پردازند.

وی با اشاره به استقبال کم نظیر شاعران خطه جنوب از این سوگواره، بیان کرد: بیش از هزار اثر از شاعران استانهای جنوبی به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده بود.

خردمد اظهار داشت: استقبال شاعران از این سوگواره نشان دهنده عمق دین باوری در بین اصحاب فرهنگ و هنر است.

وی بیان داشت: مجموعه ای از اشعار برتر این سوگواره در آینده ای نزدیک به چاپ می رسد.

خردمند یادآور شد: تلاش می کنیم این سوگواره هر سال در این ایام به میزبانی شهر دهدشت برگزار شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه هدف از برگزاری این جشنواره را تبیین قیام عاشورا و ترویج فرهنگ عاشورایی و مکتب حسینی در جامعه عنوان کرد.

وی عنوان کرد: مراسم اختتامیه این سوگواره عصر امروز با معرفی برگزیدگان در دهدشت برگزار می شود.