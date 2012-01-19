همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا شامگاه چهارشنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: این همایش در راستای منویات رهبر معظم انقلاب پیرامون جوانان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر معرفی جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی به جهانیان این مجمع تصمیم به برگزاری این همایش بین المللی گرفته است.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به برگزاری این همایش در چهار بخش مبانی، رویکردها، چالشها و راهکارها، یادآور شد: جوان، تحصیل، تهذیب و ورزش از جمله محورهای برگزاری این همایش است.

رشیدی نیا ادامه داد: "جوان، جهاد، ایثار و شهادت"، "جوان، ولایت، بصیرت و بیداری اسلامی"، "جوان، نشاط، امید و آرمان خواهی"، "جوان، اشتغال، ازدواج و تربیت دینی"، "جوان، عدالت، پیشرفت، جامعه اسلامی" و "جوان، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم" از دیگر محورهای این همایش است.

وی مهلت ارسال به دبیرخانه این همایش بین المللی را 15 اردیبهشت ماه سال 91 عنوان کرد و بیان داشت: علاقمندان، اندیشمندان و صاحب نظران می توانند مقالات خود را به نشانی خرم آباد - دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ارسال کنند.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان زمان برگزاری این همایش را خرداد ماه سال 91 ذکر کرد .